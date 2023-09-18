ABD Ordusu'ndan halka çağrı: Kayıp F-35 savaş uçağını bulmamıza yardım edin

Kaynak, PA media

18 Eylül 2023, 13:18 +03 Güncelleme 19 dakika önce

ABD Ordusu, pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle atladığı bir F-35 savaş uçağının bulunabilmesi için halktan yardım istedi.

Uçak, Pazar günü öğleden sonra Güney Carolina eyaleti üzerinde seyrederken kaybolmuştu.

Adı açıklanmayan pilot, fırlatma koltuğunu kullanıp paraşütle atlayarak kurtuldu. Olayın nedeni henüz net değil, ancak yetkililer bir “aksilik” olduğun söyledi.

Arama çalışmaları, Charleston kentinin kuzeyindeki iki göl etrafında devam ediyor.

Uçağın bilinen son konumu Moultrie ve Marion gölü arasındaydı.

Charleston’daki Hava Üssü’nün daha önce Twitter olarak bilinen X platformunda yaptığı açıklamada “Acil durum ekipleri hala F-35’i bulmaya çalışıyor. Çalışmalar sürerken, halktan sivil ve askeri makamlarla işbirliği yapmalarını istiyoruz” denildi.

Aynı anda uçan bir diğer F-35’in ise üsse güvenli bir şekilde döndüğü belirtili.

Lockheed Martin’in yaptığı, 80 milyon dolara mal olan F-35’ler dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarından biri.

F-35’ler ayrıca dünyanın bu tipteki en büyük en pahalı silah programlarından biri.