Kanada'da döner dürüm kostümü 12 bin dolara satıldı

Kaynak, ALBERTA YÖNETİMİ

Yazan, Nadine Yousif & Jessica Murphy

Unvan, BBC News, Toronto

15 Ağustos 2023, 18:04 +03 Güncelleme 30 dakika önce

Kanada'da alüminyum folyoya sarılı dürüm kostümü yaklaşık 12 bin dolara (16 bin Kanada doları) satıldı.

Kostümün ilanı Alberta eyaletinin açık artırma sitesine konulduğunda büyük ilgi gördü. Hiç kullanılmamış 142 santimetre kostüm için, döner restoranları arasında fiyat artırma savaşı başladı.

Sonunda açık artırmayı eyaletteki bir döner zinciri kazandı.

Yunan usulü döner Gyro'yu 1970'lerde Kanada'ya getiren göçmen Peter Gamoulakos, sarımsaklı yoğurt ve kuzu etinin yerel damak tadıyla uyumlu olmadığını fark etti. Bu yüzden sandviçe biraz daha tatlı bir dokunuş yaptı.

Kanada'da döner, Lübnan pidesi içine sütlü, sirkeli ve şekerli bir sosla kaplanmış baharatlı dana eti konularak hazırlanıyor. Genellikle üstünde sarımsak, domates veya soğan oluyor.

Kanadalı yemek yazarı Lindsay Wickstrom, bunun daha çok içki sonrası yenen bir gece yemeği olduğunu söylüyor.

Bu tarz döner artık Gamoulakos'un bu modayı başlattığı Halifax şehrinin resmi yemeği.

Kanada'nın Atlas Okyanusu kıyısında bulunan eyaletlerde de oldukça yaygın.

Kostüm için açık artırmaya katılanlardan Kanadalı YouTuber Steve Wallis, BBC'ye döner yiyerek büyüdüğünü anlatıyor. Büyüdüğündeyse gece 02.00'de bardan çıktığında açık olan tek yer dönerciydi.

Bu kostümü aşevine para toplamak için kullanmayı düşünüyordu. Kaybettiği eşi buna çok önem veriyordu.

Wallis, "Kim bu döner kostümüyle profil fotoğrafı çekilmek istemez? Çok dikkat çekici" diyor.

Ancak Wallis açık artımayı son anda Alberta genelinde 30 dükkanı olan Prime Time Döner'e kaybetti.

Ardından Prime Time, Wallis'e ulaşarak hayalini birlikte gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Wallis restoranın kendisine gönderdiği mesajı sosyal medyada paylaştı: "Bu kostümü iyi bir şeyler yapmak (ve yaparken biraz eğlenmek) için kullanabilirsek, herkes kazançlı çıkar".

Temmuz ayında açık artımaya konan kostüm 2015 yılında, başlamadan biten bir uyuşturucu farkındalığı kampanyası için satın alınmıştı.

Kostümün tek hatası içinde marul olması çünkü bu Halifax tarzı değil.