İran’da İslami değerleri yayma başkanı, ‘eşcinsel seks kaseti’ sonrası görevden alındı

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34 dakika önce

Sebastian Usher ve Alys Davies | BBC News

İran’da İslami değerleri yaymakla görevli üst düzey bir yetkili, eşcinsel seks videosu yayıldığı iddiasıyla görevden alındı.

Gilan İli Kültür ve İslami İrşat Dairesi Başkanı Reza Tsaghati’nin başka bir erkekle seks yaptığı öne sürülen video son günlerde sosyal medyada yayılmıştı.

Videonun içeriği ve videodaki kişilerin kimliklerini doğrulayamadık.

Fakat yetkililer, olay hakkında başlattıkları soruşturma sürerken Tsaghati’yi görevden aldıklarını duyurdu.

İran’da eşcinsellik yasal. LGBT+’lar sıklıkla taciz, istismar ve şiddetle karşı karşıya kalıyor.

Tsaghati aynı zamanda dindarlık ve başörtüsüne odaklanan bir kültürel merkezin de kurucuları arasındaydı. Bu nedenle bu video İran’da sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yükseldi.

Bunun ardından Cumartesi günü bir açıklama yapan İran Kültür Bakanı Mohammad Mehdi Esmaili, bu videodan önce Tsaghati hakkında olumsuz hiçbir bilgi almadıklarını açıkladı.

İlk olarak hükümet karşıtı Radio Gilan Telegram kanalında paylaşılan videonun ardından yetkililer uzunca bir süre sessiz kalmıştı.

22 Temmuz’da ise Gilan Kültür ve İslami İrşat Dairesi, başkanlarının “yanlış bir adım attığından şüphelenildiğini” belirten bir açıklama yayımladı.

Daire, konunun yargıya iletildiğini duyurdu ve “Bu video İslam Devrimi’nin kültür cephesini zayıflatmak için kullanılmamalı” ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya kullanıcıları, yetkililerin Tsaghati’ye yönelik tutumunun ülkedeki LGBT+ toplumuna kıyasla ne kadar farklı olduğuna dikkat çekti.

İran’daki şeriat hukukuna göre eşcinsel ilişkiye idama varan cezalar verilebiliyor. Fakat idam cezası nadiren verilirken genellikle daha düşük cezalara hükmediliyor.

Ülkede başörtüsü takmayan kadınlar da cezalandırılıyor.