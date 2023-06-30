Naomi Campbell 53 yaşında ikinci kez anne oldu

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48 dakika önce

Ünlü İngiliz model Naomi Campbell 53 yaşında ikinci kez anne olduğunu duyurdu.

Instagram hesabından bebeğinin dünyaya geliş haberini paylaşan yıldız isim, “Minik oğlum hoşgeldin” mesajı ile ikinci çocuğunun cinsiyetini açıkladı.

Doğum sonrası çekilen fotoğrafta, yeni doğan kardeşinin elini tutan ise Campbell’ın iki yaşındaki kızı.

Campbell’ın paylaşımında mesajın tamamı şöyle:

“Küçüğüm, tarif edilemez şekilde sevildiğini ve doğduğun andan itibaren sevgi ile çevrelendiğini bil. Tanrı’nın bir lütfusun, şükrediyorum. Minik oğlum hoşgeldin.”

Moda dünyasının en ünlü yüzleri arasında olan İngiliz model paylaşımını, “Anne olmak için hiçbir zaman geç değil” mesajı ile bitirdi.

Doğum haberi paylaşımı birçok ünlü isim tarafından tebrik mesajları ile karşılandı.

Alman model Claudia Schiffer, “Tebrikler” yorumu yaptı.

Moda ikonu Donatella Versace da “Tebrikler Omi” mesajını paylaştı.

Naomi Campbell, Mayıs 2021 yılında 50 yaşındayken ilk kez anne olduğunu duyurmuştu.

Daha sonra yaptığı açıklamada, ilk çoğunu evlat edinmediğini kaydetmiş ve “Kızım benim çocuğum” demişti.

Vogue’a geçen yıl röportaj veren Campbell, uzun süredir anne olmak isteği içinde olduğunu paylaşmıştı.

Aynı röportajda eski arkadaşlarını da anne olma konusunda ‘tereddüt’ yaşamamaları için cesaretlendirdiğini duyurmuştu.

Campbell, “Hepsine şunu söylüyorum; tereddüt etmeyin” demişti.