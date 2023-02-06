Kahramanmaraş depreminden büyük oranda etkilenen Gaziantep'te en az 80 can kaybı

Kaynak, Getty Images

6 Şubat 2023, 14:29 +03 Güncelleme 24 dakika önce

Kahramanmaraş'ta bu sabah 04:17'de meydana gelen ve en az 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 912 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yapılan son açıklamalara dayanarak depremde en çok ölümlerden biri, depremin merkez üssüne yaklaşık 80 kilometre mesafede bulunan Gaziantep'te tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın birkaç saat önce yaptığı açıklamada Gaziantep'te 80 can kaybı ve 600 yaralı vardı.

Şehirde arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 3 derece hava sıcaklığı ve kar yağışlı koşullarda devam ediyor.

AFAD'a göre Gaziantep Nurdağı'nda depremin hemen ardından 6,4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep dahil etkilenen tüm illerde eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

Özer, "Bugün itibarıyla eğitim öğretime Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta ara vereceğiz" diye konuştu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında da ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Tarihi kalede yıkım

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Gaziantep kalesi

Gaziantep kent merkezinde bulunan ve yakın zaman önce restore edilen tarihi kalede yıkım meydana geldi.

Kaleden kopan taş parçalarının aşağıdaki yola düştüğü görülüyor.

Ajanslarda yer alan fotoğraflarda kalenin ayakta kalan duvarları olduğu görülüyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Gaziantep kalesinde yıkım

Gaziantep dahil birçok ile doğal gaz akışı durduruldu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), deprem nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar sonucunda Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş ve bu illere bağlı Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışının durdurulduğunu açıkladı.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, BOTAŞ ekiplerinin sahadaki kontroller sonrasında hasar meydana gelen noktalar ve etki alanlarının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: