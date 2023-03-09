Araştırma: Pandemi, nüfusun genelinde ruh sağlığı sorunlarında minimum değişime yol açtı

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30 dakika önce

Yapılan bilimsel bir araştırmaya göre, gelir düzeyi daha yüksek ülkelerde koronavirüs pandemisi sırasında insanların genel ruh sağlığı ve kaygı belirtilerinin hemen hemen hiç bozulmadığı tespit edildi.

Tıp dergisi British Medical Journal’de (BMJ) yayımlanan incelemede, çoğu yüksek gelirli Avrupa ve Asya ülkelerinden olmak üzere konuyla alakalı yapılmış 137 çalışma analiz edildi.

Araştırmaya göre, insanların büyük kısmının pandemiye karşı psikolojik olarak direnç gösterdiği ve zor koşullar karşısında ellerinden gelenin en iyisini yaptığı belirtildi.

Ancak kadınlar, ileri yaşta olan insanlar, üniversite öğrencileri ve cinsiyet kimlikleri azınlıkları arasında depresyonun biraz daha kötü hale geldiği tespit edildi.

Çalışmalarda kadınların, yaptıkları işler ve aile hayatında oynadıkları roller nedeniyle pandeminin etkisini daha fazla hissettiği sonucuna varıldı.

McGill, Ottawa ve Toronto üniversiteleri de dahil olmak üzere kurumlarda görevli Kanadalı araştırmacılar, “Covid-19 pandemisinde yüksek düzeyde bir dayanıklılık yaşandı” diyor.

Kanadalı araştırmacılara göre genel ruh sağlığı, kaygı ve depresyon belirtilerindeki değişiklikler oldukça küçük oldu.

Ancak pandemi dünyanın çeşitli yerlerindeki toplumları etkilemeye devam ediyor.

Araştırmacılar konuyla alakalı değerlendirmelerinde, “Pandemi birçok insanın hayatını etkiledi. Bazı insanlar şimdi ilk kez akıl sağlığı sorunları yaşıyor" ifadelerini kullanıyor ve hükümetlere halka ruh sağlığı desteği vermeye devam etmeleri konusunda çağrıda bulunuyor.

Uzmanlar, incelemenin daha düşük gelirli ülkelere, çocuklara, genç insanlara ya da mevcut ruh sağlığı sorunları yaşayan insanlara odaklanmadığının altını çiziyor ve dezavantajlı gruptaki insanlar arasında önemli risklerin olabileceğini söylüyor.

King's College London'dan Dr. Gemma Knowles, başka çalışmalarda bazı insanların ruhsal sağlığının iyiye bazılarınınsa kötüye gittiğine dair önemli farklılıkların olduğunu dile getiriyor ve şöyle devam ediyor:

“Bu incelemede genel bir artış olmadığı anlamı çıkabilir. Ancak pandeminin bazı gruplar üzerinde büyük etkileri olmadığı şeklinde yorumlar yapılmamalı.”

Diğer bazı araştırmalara göre pandemi yoksul çocuklar, gençler ve ebeveynler arasında ruhsal sorunları artırdı.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) hazırladığı bir ankete göre, 2022 yılında 7-16 yaş grubundan her altı kişiden biri, 17-19 yaş grubundan ise her dört kişiden biri bir ruh sağlığı sorunu yaşadı.

Aynı anket verilerine göre, 2020-21 ile 2021-22 yılları arasında ruh sağlığı hizmetlerinden faydalanan çocuk sayısı ise yüzde 30 oranında arttı.

Ruh sağlığı alanında faaliyet gösteren bir yardım kuruluşu olan Mind’ın anketine göre, İngiltere’de yetişkin ve gençlerin üçte birinin Mart 2020’den bu yana ruh sağlığının daha kötü hale geldi.

Pandemiden en çok etkilenen kişiler ise, salgın öncesinde ruh sağlığı sorunu yaşayan insanlar oldu.

İngiliz Psikoloji Derneği’nin Klinik Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Roman Raczka, resmin tamamının belirsizliğini koruduğunu söyledi.