Akşener’in 'Yerel seçimlere her parti ayrı girsin' çağrısı siyasette nasıl yankılandı?

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



51 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Cumartesi günü seçim yenilgisi nedeniyle Millet İttifakı ortaklarına isim vermeden eleştiriler yönelttiği Afyonkarahisar Kocatepe’deki konuşmasının yankıları sürüyor.

BBC Türkçe’ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Akşener’in ittifaklara kapıları kapatmadığını söyledi. Erem, “Günün sonunda muhalefetin bu seçimi bir rövanş olarak görüp, kazanması lazım. Bugüne kadarki ittifak denklemlerinden bağımsız, farklı bir formül arayışı ortaya çıkar, o da konuşulur” dedi.

Akşener konuşmasında ayrıca AKP, MHP ve CHP liderlerine; yerel seçimlere her siyasi partinin tek başına girmesi çağrısı yapmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ayrı ayrı seçime girme çağrısının bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur” sözleriyle öneriye kapılarını kapadı.

Akşener’in, Afyonkarahisar Kocatepe’deki konuşması ve sonrasında, aralarında BBC Türkçe’nin de bulunduğu gazetecilere, seçim yenilgisinin nedenleri ve önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamalar, siyasi gündemi belirlemişti.

CHP temkinli

Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener’in isim vermeden yaptığı kendisine ve partisine yönelik eleştirileriyle çağrısına “nezaketsizlik olacağı” gerekçesiyle yanıt vermedi.

CHP kulislerinde de Akşener’in çıkışları, parti tabanını rahatlatma ve “el yükseltme” hamlesi olarak görülüyor.

CHP’de İYİ Parti ile seçim işbirliği konusunun sonuna kadar zorlanması görüşü hakim. Partide, bunun için gerekirse “fedakarlık da yapılabileceği” konuşuluyor.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem

Erdem: Farklı ittifak denklemleri konuşulabilir

Akşener’in açıklamalarına ilişkin BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, muhalefetin yerel seçimleri kazanması gerektiğine işaret etti.

Eren, “Dolayısıyla bizim bu denklemde olası bir mekaniğinin oluşmasına engelleyecek bir cümle kurmamız doğru olmaz. Bunu bir polemiğe dönüştürmemiz de doğru olmaz” dedi.

Akşener’in kendi cephesinden, bir seçim değerlendirmesi yaptığını belirten Erdem’e göre, İYİ Parti lideri ittifak sistemlerine kapısını kapatmadı:

“Olası bir ittifak denkleminin oluşmasını engelleyici bir tutum veya ifade de kullanmamıştır. Bu yönüyle tabii her siyasi liderin her siyasi değerlendirmeyi yapma özgürlüğü vardır. Bizi ilgilendiren kısım ittifak sistemine yaklaşım meselesidir. Burada bir yaklaşım olarak bir problem görmüyoruz.”

Akşener’in “partilerle oturup ortak aday belirlenme diye bir şey olmayacağı” yönündeki sözlerini de değerlendiren Erdem, yeni ittifak veya işbirliği formüllerine de açık olduklarını vurguladı:

“Oturulur, konuşulur yani, 'Bakarız’ diyor...Bugüne kadarki ittifak denklemlerinden bağımsız, farklı bir formül arayışı ortaya çıkar, o da konuşulur. CHP bu opsiyonlara açık ve kazanma arzusundaki bir parti. Bizim burada Akşener’in sözleriyle ilgili polemik oluşturacak bir ifade kullanmamız doğru olmaz.”

'İttifakla başarılacağı görüşümüzde değişiklik yok'

2019 yerel seçimlerinde ititfak teklifi İYİ Parti’den gelmişti.

Erdem, ittifak için siyasi partilerle görüşme sürecine ilişkin sorumuza ise “Şartların nasıl oluşacağına bakmak lazım. İşte bu şartlar negatif oluşmasın diye biz bu tartışmalara girmiyoruz zaten” yanıtını verdi.

Erdem, partisinin “ittifakla seçimde başarılı olunacağı” görüşünde değişiklik olmadığını söyledi, ittifak görüşmelerini CHP Kurultayı'na odaklamadıklarına dikkat çekti:

“Bizim ittifak kurma zarureti veya siyasetin yerel seçimlerde ittifaklar yoluyla başarılı çıkacağı kanaatimizde bir değişiklik yok. Bu kanaatimiz devam ediyor. Elbette bu ittifakın usulü yöntemi, nasıl yapılacağı konusunda sürece bakılır, ortak formüller bulunur. Şimdi adaylar çıkmaya başlamalı. İYİ Parti içinde de iddialı isimler var belli yerlere aday olmak isteyen.

"Ekrem Bey açık açık 'Yolculuğa başladım' dedi. Bütün bu denklem ortaya çıktığında, belli yerlerde ortaklaşma arayışı da ortaya çıkacak. Yani kurultayı milat olarak almıyoruz. Kurultay neticede bizim yönetsel kademelerde değişiklik ortaya çıkartır, parti meclisi değişir ama siyasetteki ortaklaşma arayışlarımız değişmez.”

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Bahçeli kapıları kapadı: Nazarımızda ciddiye alınacak tarafı yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yazılı açıklama yaparak Akşener’e yanıt verdi.

Devlet Bahçeli, muhalefetin hala “milli iradenin mesajını idrak edemediğini” söyledi.

Milletin 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta sergilediği tutumu, 31 Mart yerel seçimlerinde de sergileyeceğine inandığını belirten Bahçeli'ye göre, Akşener’in önerisinin ciddiye alınacak yanı yok:

“Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın doğasına ve duruşuna müzahir siyasetiyle nasıl mücadele etmişse, aynısıyla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de ilkeli ve işbirliğini esas alan tavrını gösterecektir.