Karbon salımını azaltma amaçlı icatlar iklim değişikliğine karşı ne kadar etkili?

31 dakika önce

Roger Harrabin, BBC Enerji ve Çevre Analisti

Kağıttan plastiğe pek çok materyalin üretiminde küresel ısınmayı tetikleyen karbondioksit (CO2) ortaya çıkıyor. BBC'nin çevre analisti Roger Harrabin, yeni düşük karbon teknolojilerini anlatıyor. Peki bu icatlar iklim değişikliğiyle mücadelede ne kadar etkili?

Bilim insanları kağıttan mürekkebi emen sihirli bir alet üretti. Böylece aynı kağıt ondan fazla kez kullanılabilir.

Amaçları, fazla kağıt ve selüloz üretiminden kaynaklanan CO2 emisyonunu azaltmak.

Bu yöntemin püf noktası, mürekkebin sayfaya nüfus etmesini engelleyen özel olarak kaplanmış kağıt. Daha sonra güçlü bir lazer, kağıt üzerindeki mürekkebi buharlaştırıyor.

Bu teknolojiyi geliştiren İsrail merkezli Reep Technologies'den Barak Yekutiely, "Eğer gezegeni önemsiyorsak, bu kadar çok ağaç kesmeyi bırakmalıyız" diyor.

Uzmanlara göre ya CO2 üretimini azaltacak yeni teknolojilere gidilmeli ya da daha az üretim yapılmalı ve kullanılmalı.

Mürekkep emen alet bu yeni teknolojilerden biri.

Bu icat, teknolojik iklim değişikliği çözümleri üzerine hazırlanan bir BBC iPlayer belgeselinde sunuldu.

The Art of Cutting Carbon (Karbonu kesme sanatı) isimli bu belgesel benim 35 yıl boyunca çevre muhabiri olarak çalıştıktan sonra BBC için yaptığım son film.

Film Cornwall'daki Eden Project kapsamındaki; günlük kullandığımız araçların üretimi sırasında salınan CO2'nin büyüklüğüne dikkat çekmek için çelik, çimento, plastik, alüminyum ve kağıtlardan heykellerin küratörlüğünü yaptığım bir serginin parçası.

Fotoğraf altı yazısı, Sergide yer alan Simon Bingle'ın "Karton Felaket" çalışması. Karton endüstrisinde her yıl küresel olarak 0,9 milyar ton CO2 üretiliyor.

Küresel olarak çelik endüstrisinde her yıl üç milyar ton karbon gazı salınıyor. Bu rakam üretilen çelikten fazla.

Ayrıca neredeyse tüm Hindistan ekonomisindeki yıllık toplam CO2 üretimine denk geliyor.

İsveç'te, Kuzey Kutup dairesinin güneyinde Lulea isimli kasabada, çok uluslu SSAB isimli bir şirket, CO2 ortaya çıkarmadan çelik üretmenin bir yolunu buldu.

Öncelikle, ısıtma için kömür yerine rüzgar tribünü ya da hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılıyor.

İkinci adımsa demir reaksiyonu için kok kömürü yerine hidrojen kullanılımı. Böylece hidrojen ve demir reaksiyonundan CO2 yerine yalnızca H2O üretiyor, yani su.

Fotoğraf altı yazısı, Simon Bingle'ın çimentodan hazırladığı eser.

Çimento endüstirisnde de yıllık CO2 üretimi 2,5 milyar ton.

Dolayısıyla, 2050'ye kadar sıfır karbon hedefiyle bu endüstride de alternatif çözümler aranıyor.

Ancak bu kadar uzun bekleyemeyiz. Bu nedenle demiryolu şirketi HS2 İngiltere'nin güneydoğusundaki Buckinghamshire'da inşa ettikleri viyadük için daha az çelik ve çimento kullanımını sağlayacak bir akıllı tasarım yaptı.

Kaynak, HS2 Fotoğraf altı yazısı, Buckinghamshire'da daha az malzeme kullanımıyla inşa edilen viyadük.

Plastik de 1,8 milyar ton ile en çok CO2 üreten ilk beş endüstriden biri.

Neredeyse tüm dünyanın plastiği yüksek hava kirliliğine yol açan yağ ve gazdan türetiliyor.

Ancak Hollanda'da Avantium isimli biyokimya şirketi, pek çok içecekte kullanılan pet (polyethylene terephthalate) şişeye rakip bitkisel plastik üretti.

Buğday ile mısır kullanılarak üretilen ve pef (polyethylene furanoate) ismi verilen bu yeni icat petin üçte biri kadar karbon emisyonu yapıyor. Tadı ise şekere benziyor.

Fotoğraf altı yazısı, Sergide yer alan Gina Czarnecki'nin plastik çocuk heykeli.

CO2 üretimi konusunda ilk beşte yer alan diğer bir endüstri de alüminyum, ancak bu, yıllık küresel 0,6 milyar tonla belirgin bir şekilde çimento ve çelikten daha düşük bir seviyede.

Bunun bir sebebi alüminyum üreten şirketlerin ucuz yenilenebilir enerji üretilebilen, İzlanda gibi bölgelerde bulunması.

Ayrıca alüminyumun yüzde 95'i geri dönüşümden üretiliyor, çünkü çok değerli. Ancak bu bile çok yüksek sıcaklık gerektiriyor.

Bu nedenle Almanya Dortmund'da 100 yıldan eski bir icadı yeniden canlandırmaya çalışıyorlar.

Bu, normal bir geri dönüşüm kadar karbon emisyonu yapan, alüminyum çiplerini ısıtıp ezerek yeniden şekillendirilmiş, dev bir aluminyum tüp üretmeye yarayan bir makine.

Fotoğraf altı yazısı, Sergide yer alan John Jostins'in alüminyum eseri

Tüm bu endüstrilerde, şirketlerin karbon emisyonunu düşürmeye yardım etmek için inovasyonlar yaptığını görüyoruz.

Ancak sorun şu ki bu icatlar 2030'a kadar CO2 üretimini azaltma konusundaki küresel hedefe ulaşma konusunda yeterince hızlı değil.

En büyük problemlerden biri yeterince temiz enerji üretilememesi.

Cambridge St Catharine's College'tan Prof. Julian Allwood, "Pek çoğumuz yeni teknolojilere dayalı çözümler istiyoruz. Ancak ne yazık ki bunları icat etmek sorun değil. Önemli olan bunları büyütmekteki hızımız. Yeni bir telefon ortaya çıkarabilirsiniz ve hızlıca satabilirsiniz ancak yeni bir güç istasyonunu hızlıca kuramazsınız. Dolayısıyla ihtiyacımız olan çözüm, halihazıda var olan teknolojilere dayalı ve bir şeyleri daha farklı yapmak üzerine olmalı" diyor.