Yunanistan ile Suudi Arabistan arasında dev ortaklık ve işbirliği anlaşmaları imzalandı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Veliaht Prens bin Salman Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis tarafından ağırlandı

20 dakika önce

Stelyo Berberakis, Atina

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda vahşi bir cinayete kurban gittiği 2018 sonbaharından bu yana Avrupa’ya ilk ziyaretini gerçekleştiren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman Atina’da “krallar” gibi karşılandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis tarafından ağırlanan Prens Salman, iki ülke arasında geniş kapsamlı işbirliği olanakları olduğunu söyledi ve “Yunanistan’a hiç bir zaman elim boş gelmeyeceğim” şeklindeki açıklaması Yunan basını tarafından manşetlere taşındı.

Hükümetler arasında imzalanan en önemli iki anlaşmadan biri, East to Med Data Corridor (EMC) adı verilen “Doğudan Akdeniz'e” denizaltı kablosu ile bağlanacak “veri koridoru” projesi ile ilgili.

Yaklaşık 1 milyar euro’ya mal olacak bu proje ile Yunanistan’ın Avrupa'ya açılan bir telekomünikasyon kapısı konumuna geleceğinden ve aynı şekilde Suudi Arabistan’ın da dijital ekonomisini inşa etme uğraşını güçlendireceğinden söz ediliyor.

İmzalanan diğer önemli proje ise enerji sektörü ile ilgili.

Maliyeti 2.6 milyar euro olacağı açıklanan bu proje ile konvansiyonel ve "yenilebilir enerji kaynaklarının" Yunanistan ve buradan Avrupa ülkelerine ulaştırılması öngörülüyor.

Veliaht Prense eşlik eden Suudi Arabistan’ın ekonomisinin 59 şirketinin üst düzey yöneticilerinin katıldığı forumda ise enerji sektöründen başka inşaat, turizm ve lojistik sektörlerinde Yunan işletmecilerle ortaklık anlaşmaları yapıldı.