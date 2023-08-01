BDDK kredi kartı taksitlerine sınırlama getirdi, uzmanlar ne diyor?

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21 dakika önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Pazartesi gecesi internet sitesi üzerinden duyurduğu kararlarıyla kredilerde sıkılaştırmaya gitti ve kredi kartlarıyla yapılan bazı harcamalarda taksitlendirmeyi kaldırdı.

Açıklamada "ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemlerinin" risk ağırlıklarının artırılmasına karar verildiği belirtildi.

Kurum ayrıca, konut hariç bireysel kredilerin tamamının risk ağırlığını yüzde 150'ye çıkardı.

Bu sayede söz konusu kredilerde faiz oranlarının artması sağlanacak ve kredili harcamalar sınırlandırılmaya çalışılacak.

BDDK, kredi kartıyla yapılan harcamaların taksitlendirilmesiyle ilgili olarak da, "havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda" taksit yapılmaması kararı da aldı.

Açıklamada kararların "Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında" alındığı belirtildi.

Kredi borçları ne kadar?

BDDK'nın 21 Temmuz tarihli "Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri"ne göre tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarına olan toplam borç 2 trilyon 208 milyar 668 milyon liraya ulaştı.

Tüketici kredilerindeki (konut, taşıt, ihtiyaç) toplam borç 1 trilyon 401 milyar lirayı bulurken, bunun içindeki en çok payı 877 milyar 273 milyon lira ile ihtiyaç kredisi oluşturdu.

Bireysel kredi kartlarındaki toplam borç ise 807 milyar 273 milyon liraya çıktı.

Ekonomistler ve uzmanlar kararlar hakkında ne diyor?

Ekonomist ve uzmanların ilk yorumları, bu kararların bekleniyor olduğu yönünde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara Twitter'dan paylaştığı yorumunda "Son iki yıldır bize 'makroihtiyati' diye pazarlanmaya çalışan düzenlemeler makroihtiyati tedbir değil 'finansal baskılama' idi. Gerçek makroihtiyati tedbirler şimdi geliyor" yazdı.

Ekonomist Emrah Lafçı da yeni ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede kredi kartı harcamaları ve oto kredilerindeki iştahı azaltmaya çalıştığını ve bu kararın bekleniyor olduğu yorumunu yaptı. Lafçı kararın borsa üzerinde etkili olabileceğine işaret etti.