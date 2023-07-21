Reuters'a konuşan yatırımcılar: Merkez Bankası'nın faiz artırımı yetersiz ama doğru yönde bir adım

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Yabancı yatırımcılara ve analistlere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, resmi verilere göre yüzde 40 seviyelerinde seyreden enflasyonun gerisinde kalsa da doğru yönde atılan bir adım.

Son iki ayda yapılan faiz artırımları piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Merkez Bankası Haziran ayında yaptığı toplantıda 27 ay sonra ilk kez faiz arttırmış, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmişti.

Perşembe günkü toplantıda ise politika faizini 250 baz puanlık artışla yüzde 17,5'e yükseltti.

Reuters'a konuşan ve şimdilik endişeli olmadıklarını söyleyen yabancı yatırımcılar, devam eden para akışının, azalan borçlanmanın ve artan döviz rezervlerinin bir rahatlama sağlayacağına inanıyor.

Vanguard'da gelişmekte olan piyasalar sabit getirili fon yöneticisi olan Nick Eisinger, "Türkiye şimdilik büyük ödemeler dengesi zorluklarından kaçınmalı" diyor.

Capital Economics'te gelişmekte olan piyasalar ekonomisti olan Liam Peach'e göre yatırımcılar hükümetin Mart 2024'teki yerel seçimler öncesinde ekonomik durgunluğu önlemeye çalışacağını düşünüyor ve ilave faiz artırımlarının zamanlamasına dair öngörülerini yeniden değerlendirmeye çalışıyor.

Peach, "Faiz oranı ve enflasyon arasında büyük bir uçurum var, ancak yatırımcılar uygulanan politika değişikliğine hala inanıyor. Faiz oranı yıl sonuna kadar yüzde 30'a yükselirse kademeli artırım politikasına müsamaha gösterecekler" diyor.

Öte yandan yatırımcılar Türkiye'nin büyümeye odaklı politikalardan uzaklaştığına inanıyor.

Uluslararası tahviller yabancı yatırımcılar tarafından hala yaygın bir şekilde tutuluyor, ancak TL'nin aşırı dalgalanmalara maruz kalması nedeniyle yerli tahvillere ilgi çok daha az.

GAM Investments'ın Londra merkezli yatırım direktörü Paul McNamara, bu durumun da değişebileceğini söylüyor ve yurtiçi kredi büyümesinin daha düşük seyrettiğine işaret ederek, bu eğilim devam ettiği sürece Türkiye'ye daha olumlu baktıklarını belirtiyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası: Türkiye'nin son ekonomik hamleleri doğru yönde

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) da faiz kararına ilişkin açıklama yaptı.

EBRD, son hamlenin doğru yönde bir adım olduğunu, ancak Türkiye için ekonomi politikasında güvenilirliği yeniden sağlamanın bir sorun olmaya devam ettiğini söyledi.

EBRD'nin politika ve ortaklıklardan sorumlu başkan yardımcısı Mark Bowman, Türkiye'ye ziyareti sırasında, "özel sektör şirketlerinin gücünden ve dayanıklılığından etkilendiklerini" söyledi.

Ancak Reuters'a konuşan Bowman, makroekonomik görünümle ilgili endişelerin devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Makroekonomik istikrar ve makro politikada güvenilirliğin yeniden sağlanması için çok çalışılması gerekiyor."

Türkiye'nin önde gelen kurumsal yatırımcılarından olan EBRD, 2009'dan bu yana, büyük bir kısmı özel sektörde olmak üzere 18 milyar euro'dan fazla yatırım yaptı.

Bowman, bankanın Türkiye'nin yeşil dönüşümüne destek sağlayacağını, 6 Şubat depremlerinin ardından 400 milyon euro yardım gönderdiğini söyledi.

JP Morgan yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 57'ye yükseltti

Piyasalar, Merkez Bankası rezervlerinin 14 Temmuz haftasında 13,25 milyar dolara yükselmesine olumlu bakıyor.

Türk Lirası son aylarda yüzde 30'dan fazla değer kaybetti ve dolar kuru 27 seviyesine yükseldi.

Yatırımcılar Perşembe günü açıklanan Merkez Bankası enflasyon raporuna odaklanıyor.

East Capital'da danışman olan Emre Akçamak, "Enflasyona yönelik artan bir baskı olduğu için net bir yol haritası bekliyorum" dedi.