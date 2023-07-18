Kuzey Kore'ye izinsiz giren ABD askeri gözaltına alındı

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18 Temmuz 2023, 17:34 +03 Güncelleme 21 dakika önce

Kuzey Kore, izinsiz sınırı geçen bir ABD askerini gözaltına aldı. Askerin normalde, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yönetilen iki ülke arasındaki askerden arındırılmış ortak güvenlik bölgesinde organize edilen bir tura katıldığı açıklandı.

Amerikan CBS televizyonuna konuşan bir yetkili, askerin disiplin sorunları nedeniyle ABD'ye gönderileceğini ancak birden önce havalanında görüldüğünü sonra da sınır bölgesindeki tura katıldığını söyledi.

Aynı tura katılan bir görgü tanığı da CBS'e yaptığı açıklamada, askerin gülerek Kuzey Kore'ye girdiğini söyledi.

Görgü tanığı, "Başta kötü bir şaka sandım ama geri gelmeyince bunun şaka olmadığını anladım" dedi.

Ortak güvenlik bölgesinin bulunduğu Panmunjom kasabasında, Kuzey ve Güney Kore temsilcileri yüz yüze görüşmeler ve müzakereler yapıyor.

BM Komutanlığı, gözaltına alınan ABD vatandaşının ülkeye giriş izni olmadığını duyurdu.

Açıklamada, "ABD vatandaşının Kuzey Kore'de gözaltında tutulduğuna inanıyoruz ve bu konuyu çözümlemek için Kuzey Kore ordusuyla çalışma içindeyiz" denildi.

BBC gelişmeyle ilgili değerlendirmesini almak için ABD Dışişleri Bakanlığı'yla temasa geçti ancak Bakanlık'tan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Söz konusu kişinin Kuzey Kore'de gözaltında tutulan tek ABD vatandaşı olduğu sanılıyor.

1950-1953 arasındaki Kore Savaşı'ndan bu yana Kuzey ve Güney Kore'yi ayıran askerden arındırılmış bölge, dünyanın en sıkı korunan sınırlarından biri.

Mayın tarlalarının döşeli olduğu bölge elektrikli tel örgüler ve gözetleme kameralarıyla da çevrili.

Sınırın iki yakasında 24 saat alarm durumunda olan silahlı askerler de bulunuyor.

Kore Savaşı barış anlaşması imzalanmadan sona ermişti. Kuzey ve Güney Kore, teknik açıdan halen savaşan iki ülke konumunda.

Her yıl onlarca kişi yoksulluk ya da açlık gibi gerekçelerle Kuzey Kore'den kaçmaya çalışıyor.

Ancak askerden arındırılmış bölge üzerinden iltica etmeye çalışmak son derece tehlikeli, bu nedenle de bu rota çok ender kullanılıyor.

Bölgeden en son 2017'de bir asker iltica etmeye çalışmış, önce bir araçla yol alan Kuzey Kore askeri daha sonra koşarak Güney Kore sınırına ulaşmayı denemişti.

Üzerine 40 el ateş edilen asker kurtulmayı başarmıştı.

ABD vatandaşının neden sınırı geçmeye çalıştığı bilinmiyor.

Güney Kore hükümetinin açıkladığı rakamlara göre, Covid salgınından önce her yıl 1000'i aşkın kişi Kuzey Kore'den Çin'e iltica ediyordu.

Kuzey Kore'de halen 6 Güney Kore vatandaşı gözaltında tutuluyor.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler 2017 yılında bir propaganda posterini çalmakla suçlanarak gözaltına alınan ABD'li bir öğrencinin koma durumundayken ülkesine iade edilmesi ve akabinde de ölümünün ardından daha da kötüye gitmişti.

2018 yılında Donald Trump ABD Başkanıyken üç Amerikan vatandaşı gözaltındayken serbest bırakılmıştı.

Ancak Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki bir dizi görüşmede de iki ülke ilişkilerini geliştirme yönünde somut adımlar atılamadı.

Bu arada Kuzey Kore onlarca kez balistik füze denemesi yaptı, ABD ve müttefikleri bunlara yaptırımlarla yanıt verdi.

Amerikan vatandaşının gözaltına alınması ABD'nin nükleer potansiyele sahip bir denizaltısının 1981'den bu yana ilk kez Güney Kore'de demirlemesiyle aynı güne denk geldi.