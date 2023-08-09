57 ile yeni vali atandı
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla 57 ile yeni vali atandı.
16 ilin valisi 'vali-mülkiye başmüfettişliği' görevine getirildi.
Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valiliğine, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Valiliğine atandı.
AFAD Başkanı Yunus Sezer ise Edirne Valisi olarak görevlendirildi.
Ataması yapılan valiler ise şöyle;
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Adana Valiliği'ne, Yavuz Selim Köşger; Ağrı Valiliği'ne, Mustafa Koç, Aksaray Valiliği'ne, Mehmet Ali Kumbuzoğlu; Amasya Valiliği'ne, Yılmaz Doruk; Antalya Valiliği'ne, Hulusi Şahin; Ardahan Valiliği'ne, Hayrettin Çiçek; Artvin Valiliği'ne, Cengiz Ünsal; Aydın Valiliği'ne, Yakup Canbolat; Balıkesir Valiliği'ne, İsmail Ustaoğlu; Bayburt Valiliği'ne, Mustafa Eldivan; Bilecik Valiliği'ne, Şefik Aygöl; Bingöl Valiliği'ne, Ahmet Hamdi Usta; Bitlis Valiliği'ne, Erol Karaömeroğlu; Burdur Valiliği'ne, Türker Öksüz; Bursa Valiliği'ne, Mahmut Demirtaş; Çankırı Valiliği'ne, Mustafa Fırat Taşolar; Çorum Valiliği'ne, Zülkif Dağlı; Denizli Valiliği'ne, Ömer Faruk Çoşkun; Düzce Valiliği'ne, Selçuk Aslan; Edirne Valiliği'ne, Yunus Sezer; Erzincan Valiliği'ne, Hamza Aydoğdu; Erzurum Valiliği'ne, Mustafa Çiftçi; Eskişehir Valiliği'ne, Hüseyin Aksoy; Giresun Valiliği'ne, Mehmet Fatih Serdengeçti; Gümüşhane Valiliği'ne, Alper Tanrısever; Hakkari Valiliği'ne, Ali Çelik; Iğdır Valiliği'ne, Ercan Turan; İzmir Valiliği'ne, Süleyman Elban; Kahramanmaraş Valiliği'ne, Mükerrem Ünlüer; Karabük Valiliği'ne, Mustafa Yavuz; Karaman Valiliği'ne, Hüseyin Engin Sarıibrahim; Kırıkkale Valiliği'ne, Mehmet Makas; Kilis Valiliği'ne, Tahir Şahin; Kütahya Valiliği'ne, Musa Işın; Malatya Valiliği'ne, Ersin Yazıcı; Manisa Valiliği'ne, Enver Ünlü; Mardin Valiliği'ne, Tuncay Akkoyun; Muğla Valiliği'ne, İdris Akbıyık; Muş Valiliği'ne, Avni Çakır; Nevşehir Valiliği'ne, Ali Fidan; Ordu Valiliği'ne, Muammer Erol; Rize Valiliği'ne, İhsan Selim Baydaş; Sakarya Valiliği'ne, Yaşar Karadeniz; Samsun Valiliği'ne, Orhan Tavlı; Siirt Valiliği'ne, Kemal Kızılkaya; Sinop Valiliği'ne, Mustafa Özarslan; Şanlıurfa Valiliği'ne, Hasan Şıldak; Şırnak Valiliği'ne, Cevdet Atay; Tekirdağ Valiliği'ne, Recep Soytürk; Trabzon Valiliği'ne, Aziz Yıldırım; Tunceli Valiliği'ne, Bülent Tekbıyıkoğlu; Yalova Valiliği'ne, Hülya Kaya; Yozgat Valiliği'ne, Mehmet Ali Özkan ve Zonguldak Valiliği'ne, Osman Hacıbektaşoğlu