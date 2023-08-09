57 ile yeni vali atandı

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla 57 ile yeni vali atandı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer ise Edirne Valisi olarak görevlendirildi.

Ataması yapılan valiler ise şöyle;