Rusya'nın savunma hazırlıkları uydu görüntüleriyle ortaya çıktı

Yazan, Daniele Palumbo & Erwan Rivault

Unvan, BBC Doğrulama Servisi

bir saat önce

Tahkimatla dolu bir sahil beldesi. Tank önleyici hendeklerle çevrili ana yol. BBC Doğrulama Servisi tarafından yapılan uydu analizinde, Rusya'nın büyük bir Ukrayna karşı saldırısı için inşa ettiği savunma hazırlıkları ortaya çıktı.

Aylarca süren çıkmazdan sonra, beklenen saldırı olasılığı, Batı'dan aldığı silahlarla ciddi kazanımlar elde edebileceğini kanıtlamaya çalışan Ukrayna için önemli bir test olacak.

BBC, yüzlerce uydu görüntüsünü inceleyerek Ekim ayından bu yana Ukrayna'nın güneyinde inşa edilen önemli siper ve tahkimatları belirledi.

Bu dört konum, Rusya'nın karşı saldırıdan ne beklediği ve Ukrayna kuvvetlerinin hangi savunmalarla karşılaşabileceği konusunda fikir veriyor.

1. Kırım'ın batı kıyısı

Rusya tarafından 2014 yılında ilhak edilen Kırım, eskiden sahildeki tatil köyleriyle biliniyordu.

25 km boyunca uzanan sahil şeridi artık şezlong ve şemsiyeler yerine Rus birliklerinin kurduğu savunma yapılarıyla dolu.

Aşağıdaki resimde, falez veya tepelik gibi doğal savunma olmayan batı kıyısındaki tek açık kum plajını gösteriyor.

Öncelikle, sahil boyunca "ejderha dişleri" var. Bunlar tank ve askeri araçları engellemek için tasarlanmış piramid şeklinde beton bloklar.

Onların arkasında, içeriden gelebilecek saldırılara karşı hendek hattı bulunuyor. Bu hatta bazı sığınaklar da görülüyor.

Kesilmiş ağaç yığınları, kazı araçları ve ejderha dişleri, uydu görüntüsünün çekildiği Mart ayında hala hazırlık aşamasında olunduğunu gösteriyor.

Bazı askeri uzmanlar bu savunma hattının, Rusya'nın donanma kapasitesi düşük olan Ukrayna'dan gelecek bir deniz saldırısı beklentisinden çok, önlem amaçlı olduğunu söylüyor.

İstihbarat analisti Layla Guest, Rus tahkimatının Kırım'a Ukrayna'nın denizdense karadan bir saldırıdan vazgeçirmek için inşa edildiğini söylüyor.

Analist Brady Africk'in çalışmasından yola çıkılarak hazırlanan siyah noktalı haritada gösterildiği üzere sahildeki tahkimat, geniş boyutlardaki hendek ağlarından sadece birine örnek oluşturuyor.

BBC Doğrulama Servisi, sosyal medyadaki videolardan siperlerin yerlerini saptayarak başka anahtar savunma alanlarını da tespit edebildi.

Konum tam olarak keşfedildiğinde, uydu görüntüleri kullanılarak bütün siper ağını takip etmek mümkün oldu.

2. Tokmak

Küçük bir şehir olan Tokmak, Ukrayna'nın Kırım'ı Rusya kontrolündeki topraklardan ayırmak için kullanmak isteyebileceği ülkenin güneydoğusundaki ana yol üzerinde bulunuyor.

Burayı askeri bölge haline getirmek için Ukraynalı sivillerin şehirden çıkarıldığı bildiriliyor.

Üstteki uydu görüntüsünde, Ukrayna'nın saldırabileceği Tokmak'ın kuzeyinde iki siper hattı kazıldığı görülüyor.

Bu siperlerin ardında şehri çevreleyen üç katmanlı bir tahkimat halkası var.

Uydu görüntüsünün üzerinde bir tank önleyici hendek görünüyor. Bunlar genellikle 2,5 metre derinliğinde ve geçmek isteyen her düşman tankını durdurmak için tasarlanıyor.

Hendeğin ardında ejderha dişleri ve başka bir siper hattı yer alıyor.

Ancak Ukrayna kuvvetleri büyük ihtimalle daha fazla tuzakla karşı karşıya.

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nden Mark Cancian, Tokmak'ın üç savunma hattı arasında mayın saklanmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor.

"Mayınlar her savunmanın standart parçasıdır ve Rusya bunu savaş boyunca kullandı.

"Burada daha iyi gizlenecekler, Ukrayna saldırılarını yavaşlatacaklar, böylece topçu ve piyade gibi diğer birlikler saldırı kuvvetlerini vurabilir."

BBC Doğrulama Servisi, Tokmak yakınındaki üç diğer kasabada da benzer tahkimatlar keşfetti.

3. E105 Karayolu

Tokmak'ın batısındaki E105 Karayolu paralelinde 35 km boyunca tank önleyici handek ve siper hattı bulunuyor.

E105'in stratejik önemi var. Güneyde, Rusya kontrolündeki Melitopol'le kuzeydeki Ukrayna kontrolündeki Harkov'u bağlıyor.

Ukrayna kuvvetleri bu yolu kullanmaya kalkarsa, Rusya savunmasındaki ağır silahlarla onları hedef alabilir. Rusya savunması, aynı zamanda yakındaki diğer karayolu T401'e de yakın.

Cancian, "Ruslar Ukrayna'nın yeni kurulan silahlı birliklerinden dolayı endişeli. Eğer bu birlikler karayoluna çıkabilirse çok hızlı ilerleyebilir. Rus savunması onları yoldan çıkarmayı ve onları yavaşlatmayı istiyor."

4. Rivnopil, Mariupol'ün kuzeyi

Mariupol limanının, doğuda Rus işgali altındaki bölgeler ile güneyde Kırım arasında stratejik bir konumu var. Kuşatıldığında aylarca direnen şehir, işgale karşı direnişin bir sembolü haline geldi.

Rusya, Ukrayna'nın onu geri almayı denemesini bekliyor. Bu nedenle BBC Doğrulama Servisi şehri çevreleyen bölgeye bakmaya karar verdi ve dairesel siperler böyle keşfedildi.

Mariupol'un yaklaşık 55 km kuzeyindeki küçük Rivnopil köyünün yakınında yer alan her dairesel siperin ortasındaki tümseklerin, muhtemelen topçuları koruma veya silahları sabit tutma işlevi var.

Bu arada dairesel siperler, askerlerin siper alması ve topçuları herhangi bir yöne nişan alabilmesi için hareket etme olanağı tanıyor.

Bunlar, daha geniş siper ağlarının yanı sıra Rusya'nın tepe ve nehirlerden doğal koruma sağlamayan açık alanları da savunmaya hazırlandığını gösteriyor.

Ancak bazı analistler, Ukrayna kuvvetlerinin benzer uydu görüntülerini ve insansız hava araçlarını kullanarak bu savunmaların birçoğunu tespit edebileceğine dikkat çekiyor.

Stratejik danışmanlık firması Sibylline'den Alexander Lord, "Bu nedenle Ruslar, Ukrayna kuvvetlerini yoğun bir şekilde mayınlı ve Rus topçuları tarafından önceden hedeflenmiş belli yollardan aşağı yönlendirmeye çalışacaklar" diyor.