IŞİD'in 'Beatles' hücresi üyesine ömür boyu hapis

26 dakika önce

ABD'de yargılanan İngiliz vatandaşı bir IŞİD militanı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

34 yaşındaki El Şafi El Şeyh, geçen Nisan ayında adam kaçırma, Amerikan vatandaşlarını öldürmek için komplo kurma ve terör örgütü desteklemekten suçlu bulunmuştu.

Londra'da yetişen Sudan doğumlu El Şeyh, ABD'de şu ana kadar yargılanan en üst düzey IŞİD militanıydı.

El Şeyh'in dört Amerikalı rehinenin ölmüne yol açtığı söyleniyor.

Gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff ile yardım çalışanları Kayla Mueller ve Peter Kassig, El Şeyh'in bağlı bulunduğu hücre tarafından kaçırıldı ve öldürüldü.

Foley'nin ailesinin yayımladığı yazılı mesajda "Nefret insanlığını tamamen ele geçirdi. Ama sen de kaybettin, özgürlüğünü, vatandaşlığını ve ailenle teması. Hepimiz kaybettik" denildi.

Sağ kurtulan rehineler El Şeyh'in İngiliz aksanlı İngilizce konuşmaları nedeniyle "Beatles" diye anılan hücrenin üyesi olduğunu söyledi.

Bu grubun üyeleri olduğu söylenen, El Şeyh, Alexanda Kotey ve Mohammed Emwazi'nin üçü de Londra'nın batısında yetişti ve Suriye'ye gidip IŞİD için savaşmaya gönüllü oldu. Grup, Batılı rehinelere gardiyanlık yaparken, ABD makamlarına göre 27 rehineyi başlarını keserek öldürdüler.

Bu üç militandan sadece El Şeyh, ABD'de yargılanrı. Kotey geçen Eylül ayında tüm suçlamalrı kabul etmiş, Emwazi de 2015'te Suriye'deki bir İHA saldırısında öldürülmüştü.