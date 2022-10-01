U﻿krayna ordusu, stratejik Lyman kentini kuşattı

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bir saat önce

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerini ilhak ettiğini açıklamasının ardından, Ukrayna ordusu bugün Donetsk'teki stratejik Lyman kentini tamamen kuşattığını bildirdi.

U﻿krayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü ilhak açıklaması sonrası "ülkesinin tüm toprağı bağımsızlığına kavuşana kadar savaşma" sözü vermişti.

U﻿krayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak tarafından paylaşılan videoda, kentin girişindeki tabela önünde Ukrayna bayrağı sallayan Ukrayna askerleri görülüyor. Askerler "Lyman, hepsi Ukrayna'nın olacak" diyor.

U﻿krayna birliklerinin kentin dışındaki iki kasabayı ele geçirdikleri de belirtildi.

K﻿entte kaç Rus askeri bulunduğu bilinmiyor ancak Ukrayna ordusu sözcüsü kentte 5.500 kadar Rus askeri olduğunu belirtti. Bu bilgi bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

R﻿us ordusu Lyman'ı Mayıs ayı sonlarında işgal etmiş ve burayı Donetsk bölgesi için kilit lojistik merkezi olarak kullanmaya başlamıştı. Bölgeye asker ve teçhizat dağıtımı buradan yapılıyordu.

L﻿yman ayrıca Donetsk, Luhansk ve Harkov bölgelerini bağlayan tren yolunun üzerinde.

Ukrayna ordusu, k﻿enti Rus birliklerden geri alabilirse, Donetsk bölgesinin kuzeyinin kontrolünü tamamen ele geçirebilecek.

R﻿usya'nın ilhak ettiğini açıkladığı Luhansk bölgesinin Ukraynalı bölge başkanı Serhiy Haidai, Rus birliklerin iki seçeneği kaldığını söyledi: "Ya kuşatmayı kırmaya çalışacaklar ya da teslim olacaklar".

Haidai kentten çıkış yollarının ve tedarik rotalarının hemen hepsinin kesildiğini belirtti.

D﻿onetsk bölgesinin Rusya tarafından atanan lideri Deniz Pushilin ise Cuma günü yaptığı açıklamada Lyman'ın Ukrayna ordusunun "kısmi kuşatması" altında olduğunu söylemişti.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin müdürü 'Ruslar tarafından kaçırıldı'

U﻿krayna'da bulunan ve Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin müdürü Ihor Murashov'un Rus birlikler tarafından kaçırıldığı belirtildi.

A﻿çıklama Ukrayna devlet nükleer kurumu Energoatom tarafından yapıldı.

M﻿urashov'un Cuma akşamı, nükleer santralden yakınlardaki Enerhodar kasabına doğru aracıyla seyahat ederken kaçırıldığı, gözlerinin bağlanıp bilinmeyen bir yere götürüldüğü aktarıldı.