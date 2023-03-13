Depremzedeler Hollanda vizesi için 'haftalarca beklemek zorunda'

21 dakika önce

Yusuf Özkan | Lahey

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Hollanda hükümetinin depremzedelere vize kolaylığı getirdiğini açıklamasına rağmen, işleyiş oldukça yavaş ilerlediği belirtiliyor.

Avukatlara göre, vize başvurusunun sonuçlanması haftalar alıyor. Bu yüzden afet bölgesinden çok az satış kişi Hollanda vizesi alabildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından, Hollanda’da yakınları bulunan depremzedelere vize kolaylığı sağlanacağını açıklamıştı.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS’a göre, Türkiye ve Suriye'den yüzlerce deprem mağduru, geçici olarak Hollanda'daki akrabalarının yanında kalmak için vize talebinde bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, bazı depremzedelere vize verildiğini söylüyor ancak bu konuda sayı vermek istemiyor.

NOS’a konuşan ve Türkiye’de vize konularıyla ilgilenen avukatlara göre, yalnızca birkaç kişiye Hollanda'daki yakınlarının yanına geçici olarak taşınma izni verildi.

Avukat İsmet Özkara, şu ana kadar işlemlerine yardımcı olduğu 40 depremzede aileden sadece ikisine vize verildiğini söyledi.

Özkara NOS’a yaptığı açıklamada, "Belgelerin gönderilmesi, konsolosluktan randevu alınması ve vize işlemlerinin tamamlanması haftalar alıyor" dedi.

Hollanda hükümetinin, vize başvuru süresini kısaltmak için deprem mağdurlarına öncelik verildiğini bildirmesine rağmen, avukat Özkara’ya göre bir ailenin Ankara'daki konsolosluktan randevu alması yaklaşık 3 hafta sürüyor.

Bir başka avukat, Bahattin Aydın da yardımcı olduğu ailelerden birinin vize işlemlerinin 1 ay sürdüğünü söyledi.

Posta zorunluluğu

Aydın’a göre, Hollanda'daki aile üyelerinin sağlamak zorunda olduğu garanti, gecikmelere yol açıyor.

Hollanda’daki yakınlarının belediyeden randevu alması, evrakların posta ile gönderilmesi gibi etkenler, vize başvurusunun uzamasına neden oluyor.

Avukat Elmas Ceylan, vize alma sürecinin sanıldığından daha zor olduğuna işaret ediyor.

Depremden sonra ailesini Hollanda’ya getirmek için uğraşan Orhan Tan ise, aradan 4 hafta geçmesine rağmen hala vize işlemlerinin sonuçlandırılamadığını vurguladı.

Tan, "Ailem Türkiye'de her şeyini kaybetti. Burada tekrar soluklansalar iyi olacak ama ne yazık ki 4 hafta geçmesine rağmen hala vizemiz yok” diye konuştu.

Hollanda’nın yanı sıra Almanya, Belçika ve Avusturya, ülkelerince yakınları bulunan depremzedeler için vize kolaylığı kararı almıştı.

Vizeler, depremzedelerin Schengen bölgesinde 90 gün kalmasına izin veriyor.

Bu ülkelerdeki aile üyeleri, Avrupa’ya gelecek depremzedelerin konaklama ve diğer masraflarından sorumlu olacak.

Yalnızca birinci ve ikinci derece aile üyeleri bu ülkelerde yaşayanlar vize talebinde bulunabiliyor. Teyze, hala, dayı, amcalar ve kuzenler ise vize kolaylığından yararlanamıyor.

Vize başvuruları Ankara veya İstanbul'daki konsolosluklara yapılıyor.