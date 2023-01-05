AYM, HDP’nin Hazine yardımı hesabına geçici bloke koydu; parti karar için 'Hak gaspı' dedi

Yazan, ayşe sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



5 Ocak 2023, 15:17 +03 Güncelleme 2 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, HDP Genel Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yapılacak Hazine yardımına geçici olarak bloke konulması kararı verdi. HDP’ye savunması için 1 aylık süre veren mahkeme, buna göre kesin karar verecek.

Geçici bloke kararı nedeniyle HDP, 10 Ocak’ta siyasi partilere yapılacak Hazine yardımından payına düşen yaklaşık 180 milyon lirayı alamayacak.

HDP'den yapılan açıklamada AYM'nin kararı için "İktidar talimatı ile uygulanan bir hak gaspı" denildi.

HDP Sözcüsü Günay: Bu karar meşruiyetten yoksundur, hiçbir izahatı yoktur

HDP Sözcüsü Ebru Günay, düzenlediği basın toplantısında AYM'nin kararına tepki gösterdi.

Günay, mahkemenin "ihsası reyi de aşan" bir tutum sergilediğini söyledi:

“Bu karar meşruiyetten yoksundur, hiçbir izahatı yoktur. Türkiye halklarının nezdinde mahkum edilmiştir, kabul edilemez bir karardır" diyen Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mahkemenin adil karar vermesi yönünde engeller olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bütün Türkiye kamuoyu çok iyi biliyor ki son birkaç aydır çok ciddi bir siyasi baskı oluşturarak partimize yönelik bir algı süreci yaşatılıyor. AYM, bu siyasi baskılara göre karar vermiştir. Siyasi bir karar olarak tarihe geçmiştir.”

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Anayasa Mahkemesi

AYM daha önce başvuruyu reddetmişti

AYM, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in, HDP’ye yapılan devlet yardımının “parti dışında, terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanıldığı” iddiasıyla Hazine yardımına bloke konulması talebini görüştü.

Mahkeme, 7’ye karşı 8 oyla HDP’nin Hazine yardımı hesaplarına geçici bloke konulması kararı verdi.

HDP’nin savunmasını yapmasının ardından AYM, hesaplara tamamen bloke konulması veya geçici blokenin kaldırılması kararı verecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması talebini içeren iddianamede Hazine yardımının bulunduğu banka hesabının blokesine karar verilmesini talep etmiş ancak AYM, “herhangi bir gerekçe sunulmaması” nedeniyle reddetmişti.

Şahin, 19 Aralık'ta, partinin devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması talebini yinelemiş ve Hazine yardımının "parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanıldığı" iddiasına yer vermişti.

AYM Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından taleple ilgili somut gerekçelerin gönderilmesini de istemişti.

Şahin, HDP'nin Hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin gerekçelerini dün AYM’ye gönderdi.

Seçimlerde yüzde 3 barajını geçen siyasi partilere Hazine yardımı yapılabiliyor.

Bu kapsamda 2023 için 10 Ocak’ta HDP’ye Hazine tarafından 179,8 milyon liralık yardım yapılması gerekiyordu.

Seçim kararının alınmasından sonra 359,5 milyon lira Hazine yardımı daha yapılacak.