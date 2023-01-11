Şebnem Korur Fincancı davasında karar: 2 yıl 8 ay 15 gün hapis ve tahliye

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Şebnem Korur Fincancı

11 Ocak 2023, 13:41 +03 Güncelleme 59 dakika önce

Türk Tabibleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme “Örgüt propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Fincancı’nın tahliyesine karar verdi.

Karar sonrası TTB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TTB’nin de, ülkemizin de karanlığa teslim olmamasını sağlayacağız" denildi.

HDP de karar sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı.

Son duruşmada neler yaşandı?

Davanın üçüncü ve son duruşması öncesi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, "Tamamen siyasi hedeflerle ve hukuksuzlukla sürdürülen sürecin sonlandırılmasını, hukuki hiçbir dayanağı olmayan kararlarla halen tutuklu bulunan Merkez Konseyi Başkanımız Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

Duruşmada Milli Savunma Bakanlığı avukatlarının davaya katılması, duruşmanın daha büyük salonda görülmesi ve avukat sınırlamasının kaldırılması talepleri reddedildi.

Savcı, mütalaasını tekrarlayarak Fincancı’nın 7 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.

Son sözleri sorulan Fincancı ise yargılamada asıl hedefin TTB olduğunu söyledi.

Kaynak, @freesebnem Fotoğraf altı yazısı, Şebnem Korur Fincancı

Fincancı, "Türkiye hukukun üstünlüğü bakımından 139 ülke arasında 127'nciyken, toplumun %60'ı yargıya güvenmiyorken, yolsuzluk bakımından Avrupa birincisiyken; her türlü hukuksuzluğa karşı çıktığı için hedeftedir TTB. Düşman ceza hukuku ne kadar işletilmeye çalışılırsa çalışılsın, düşmanlaştırmaya çalıştıkları kitleler TTB’ye güveniyor. TTB, pandemi sırasında en güvenilen kurumdu ve bugün de bu güveni koruyor" dedi.

Fincancı'nın avukatlarından Öztürk Türkdoğan da, Fincancı’ya yöneltilen “örgüt propagandası” suçlamanın Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi.

Türkdoğan, Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini anımsatarak Fincancı hakkındaki suçlamaların, tutukluluk kararının ve üst dereceden ceza talebinin hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirtti.

Mahkeme verilen ara sonrası kararını açıkladı, Şebnem Korur Fincancı'nın 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şebnem Korur Fincancı hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarında "kimyasal silah kullandığı" iddialarına yönelik değerlendirmeleri sonrası 20 Ekim’de soruşturma başlatmıştı.

"Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" ile suçlanan Fincancı, 26 Ekim'de gözaltına alındı, 27 Ekim'de de tutuklanmıştı.

Fincancı Kasım ayında BBC Türkçe’nin sorularını yazılı olarak yanıtlamış, hakkındaki sürecin "hukuki değil siyasi olduğunu" söylemişti.