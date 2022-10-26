İ﻿ngiltere'de piyasaların beklediği mali planın açıklanma tarihi ertelendi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Başbakan Rishi Sunak ile Maliye Bakanı Jeremy Hunt

53 dakika önce

İ﻿ngiltere'de 31 Ekim'de yapılması planlanan orta vadeli mali plan açıklaması 17 Kasım'a ertelendi. İngiltere'de dün göreve gelen yeni Başbakan Rishi Sunak ile Maliye Bakanı Jeremy Hunt, önceliğinin ekonomik istikrar ve mali sürdürülebilirlik olduğunu ve kalıcı kararlar verebilmek için kararın ertelendiğini belirtti.

Başbakan Sunak ile Maliye Bakanı Hunt, eski başbakan Liz Truss döneminde belirlenen 31 Ekim tarihini ertelemek konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Truss'ın başbakanlık döneminde uygulanan ekonomi politikası geçtiğimiz haftalarda piyasalarda büyük çalkantıya neden olmuştu.

Ü﻿lkenin yeni ekonomik stratejisi merakla bekleniyor.

M﻿aliye Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre Sunak ve Hunt'ın üzerinde çalıştığı plan, kamu harcamalarını sürdürülebilir bir temele oturtmayı, borçların düşmesini sağlamayı ve istikrarı yeniden sağlamayı hedefliyor.

Bugün kabinesine yaptığı açıklamada Başbakan Sunak, hükümet misyonunun "ekonomik istikrar ve mali sürdürülebilirlik" olacağını söyledi.

S﻿unak, önümüzdeki dönemde "zor kararlar alınacağını ancak hükümetin merhamet ile hareket edeceğini, toplumdaki en savunmasız insanları koruyacağını ve uzun vadeli büyümeyi hedefleyeceğini" söyledi.

L﻿iz Truss istifasından önce eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i görevden almış ve yerine eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ı atamıştı.

S﻿unak'ın göreve gelmesinin ardından kabinedeki yerini koruyan Hunt, bugün yaptığı açıklamada, yeni ekonomik planın "son derece önemli" olduğunu, orta vadede borçların düşmesini sağlayacağını ve başbakan ile kendisinin açıklama tarihini ertlemekle "ihtiyatlı" davrandığını söyledi.

H﻿unt, "Önceliğimiz ekonomik istikrarı sağlamak ve İngiltere'nin bedelini ödeyen bir ülke olduğuna dair güveni yeniden oluşturmak" dedi.

H﻿unt, bu kararı 29 Kasım'da faiz kararını açıklaması beklenen İngiltere Merkez Bankası'na danışarak verdiğini belirtti.

Geçtiğimiz 24 saatte piyasalarda çok büyük dalgalanmalar yaşandığını söyleyen Hunt, "önemli olan bu dalgalanmaların nasıl yönetileceği" dedi.

H﻿unt, piyasaların yeni başbakan açıklamasının ardından yatıştığını ancak yeni ekonomik stratejinin kalıcı olması için erteleme kararının en doğrusu olduğunu söyledi.

Maliye Bakanlığı açıklamasının ardından İngiliz sterlini, Amerikan doları karşısında 1,156 seviyesini korudu.

2﻿6 Eylül'de Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in ekonomik politika açıklamasının ardından sterlin, dolar karşısında 1,03'le tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemişti.