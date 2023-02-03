Boeing 747: Son uçak "krallara layık" şekilde teslim edildi

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bir saat önce

Hava taşımacılığını büyük oranda değiştiren ABD yapımı Boeing 747'lerin sonuncusu, Washington semalarında "kraliyet tacı" çizerek teslim edileceği yere ulaştı.

Amerikalı kargo taşımacılığı yapan havayolu şirketi Atlas Air, son kez üretilen Boeing 747'yi satın aldı. Üretilen son Boeing 747, Atlas Air'e Perşembe günü teslim edildi.

Uçuş ekibi, bu son uçuş için özel bir rota izleyerek havada 7, 4 ve 7 rakamlarıyla devasa bir kraliyet tacı çizdi.

İkonik uçağın yapımında yer alan işçiler artık bu üretime son verirken, "Havaların Kraliçesi" olarak adlandırılan Boeing 747'e böyle veda etti.

747'ler en belirgin özelliklere sahip uçaklardan biri ve son 50 yıldır üretimi geliştirilerek devam ediyor. Geniş gövdesiyle "jumbo jet" olarak adlandırılan ilk uçak olan 747'ler, bu sebeple jumbo jetlerin başlangıcı sayılıyor.

Salı günü, binlerce çalışan Washington eyaletinde bulunan Everett fabrikasında toplanarak uçağa veda etti.

Burası, 1967'den beri 747'lerin üretildiği fabrikaydı. Havacılık konusuna özel ilgi duyan ve kendisi de pilotluk yapabilen aktör John Travolta da fabrikadaki veda törenine katıldı.

Qantas Havayolları elçisi de olan Travolta, pilotluğu da 747-400 tipi uçakta öğrendiğini anlattı:

"Bu, ticari uçuş yapan pilotların en uzun süre gördüğü ve en zor eğitimdi."

Kalabalığın arasında 1960'larda uçağın geliştirilmesine katkıda bulunan "olağanüstü ekip" olarak adlandırılan ekipten insanlar da vardı.

Son 747'nin yapımı 7 Aralık'ta bitti. Teftiş, uçuş testleri ve son bir kez daha boyandıktan sonra Atlas'a teslim edildi. Atlas, 747'yi kargo uçağı olarak kullanacak.

Sadece 28 ayda tasarlanan Boeing 747, iki koridori olan ilk uçaktı ve 1970'te, şu an çalışmayan Pan Am havalayolları tarafından ilk kez kullanılmıştı.

Boeing'in geleneksel olarak en fazla satılan ürünlerinden olan 747, son yıllarda hem kendi şirketinin hem de Avrupalı rakibi Airbus'ın daha az yakıt tüketen ve daha büyük kârla çalışan uçaklar üretmesi sebebiyle talep sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.