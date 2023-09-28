Yapay zeka ile 'daha güvenli' beyin ameliyatları 2 yıl içinde mümkün olabilir

Kaynak, Getty Images

Yazan, Tulip Mazumdar

Unvan, Sağlık Muhabiri

3 saat önce

Doktorlar için en riskli ameliyatlardan olan beyin ameliyatlarında yapay zekadan faydalanmak mümkün mü?

İngiltere'de bu ihtimal üzerine çalışılıyor ve önde gelen beyin cerrahlarından Hani Marcus'a göre bu sorunun cevabı "evet".

İki yıl içinde yapay zeka kullanarak daha güvenli ve etkili beyin ameliyatları yapılabileceği belirtiliyor.

University College London'da stajyer cerrahlar, kapalı beyin ameliyatlarını daha hassas bir şekilde yapabilmeyi öğrenmek için yeni yapay zeka teknolojisi ile çalışıyorlar.

Üniversitede geliştirilen yapay zeka teknolojisi, beynin merkezindeki küçük tümörleri ve kan damarları gibi kritik yapıları öne çıkararak, cerrahları uyarıyor.

İngiltere hükümeti bunun ülkenin sağlık sisteminde gerçekten büyük bir değişim yaratabileceğini söylüyor.

Kaynak, Getty Images

Beyin ameliyatları nokta atışı yapılması gereken, çok zorlu ameliyatlar. Bir milimetrelik bir hata bile hastanın anında hayatını kaybetmesine neden olabilir.

Özellikle beynin merkezindeki, bir üzüm tanesi büyüklüğündeki hipofiz bezi, hayati önemde. Burası vücudun tüm hormonlarını kontrol ediyor ve zarar görmesi körlüğe de neden olabiliyor.

Ulusal Nöroloji ve Beyin Cerrahisi Hastanesi'nden beyin cerrahı Hani Marcus "Eğer müdahaleniz çok ufak olursa, tümörün hepsini çıkaramama riskiniz var. Diğer yandan fazla müdahale ederseniz de beynin kritik yapılarına zarar verebilirsiniz" diyor.

Cerrahlara yardımcı olacak yapay zeka teknolojisi hipofiz bezini içeren 200'den fazla ameliyatın görüntülerini izledi ve 10 aylık bir sürede bir doktorun kazanmasının 10 yıl alacağı bilgiye sahip oldu.

Doktor Marcus "Benim gibi çok deneyimli cerrahlar bile, yapay zekanın yardımı ile işimizi daha iyi yapabiliriz" diyor.

Stajyer cerrah Dr Nicola Newell de bu teknolojiyi "çok faydalı" bulanlardan; "Eğitim için yaptığımız sahte ameliyatlarda bana çok yol gösterici oluyor, önümüzdeki adımları ve evreleri anlamama yardım ediyor" diyor.