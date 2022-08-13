Erdoğan, marketlerin Tarım Kredi Kooperatifleri fiyatlarına uyumlanmasını bekliyor

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum’da bir açılış töreninde konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri'nde 40 çeşit üründe indirime gidileceğini belirten Erdoğan, "Böylece piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak" dedi.

Erdoğan konuşmasında şu sözleri kullandı:

“Koyun, kuzuda yüzde 25 indirim yaptık. Pazartesiden itibaren büyükbaşta da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde ciddi bir indirime gidiyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri’nden alışverişinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Zincir marketler de kendilerini ona göre ayarlayacak.”

Türkiye’de yüzde 80’e dayanan enflasyon, sürekli değişen ürün fiyatlarıyla tüketicilerin bütçesini uzun zamandır zorluyor.

Temmuz ayında yıllık enflasyon TÜİK verilerine göre %79,60 olarak gerçekleşti.

Özellikle gıda fiyatlarındaki enflasyon oranı çok daha yüksek.

Yine TÜİK verilerine göre Temmuz ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki enflasyon yüzde 94,65 oldu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatıldığı belirtilmişti.