İngiltere’de kira ödemekte zorlanan gençlerin sayısı artıyor

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Harriet Agerholm & Colletta Smith | BBC News

Fotoğraf altı yazısı, Megan Stephens ve Richard Stranks, gelirlerinin üçte ikisinden fazlasını kiraya ayırmak zorunda kaldıkları için evlerini terk ettiklerini anlatıyor

İngiltere’de kira ödemekte zorlanan 30 yaş altındaki kişilerin sayısı artıyor.

BBC’nin araştırmasına göre bu yaş grubundaki her 10 kişiden dördü, gelirlerinin yüzde 30’undan fazlasını kiraya ayırıyor.

Bu, son beş yılın en yüksek oranı.

Uzmanlar gelirden bu oranda bir payın kiraya ayırılmasının sürdürülemez olduğunu belirtiyor.

Pazar araştırma şirketi Dataloft tarafından hazırlanan veriler, 150 bin gencin kira ve gelir bilgilerini içeriyor.

Londra’da yaşayan Megan Stephens ve Richard Stranks çifti, gelirlerinin üçte ikisinden fazlasını kiraya ayırmak zorunda kaldıklarını anlatıyor:

“Böylesi bir kira artışına hazır değildik. Gerçekten çok zor duruma düştük.”

Ev arkadaşlarıyla birlikte yaşayan çift, kiranın gelirlerinden daha fazla artmasıyla birlikte evlerini terk etmiş.

Şimdi, yıkılmak üzere olan bir binada özel bir sözleşmeyle yaşıyorlar. Bu süreçte binanın harabeye dönüşmemesi için orada bulunmaları istendiğinden düşük bir kira ödüyorlar fakat bunun dezavantajı da bir ay içinde evden çıkarılma ihtimali.

Stephens “En azından para biriktirebiliyorum ve bu benim için çok önemli” diyor.

Son dönemde artan enflasyon ve bununla aynı oranda artmayan gelirler, pek çok gencin harcanabilir reel gelirini önemli oranda azalttı.

BBC’ye konuşan uzmanlar, 30 yaş altı nüfusun genellikle bakmakla sorumlu olduğu bir ebeveyni veya çocuğu olmadığını, bu sayede gelirlerinin daha büyük bir kısmını kiraya ayırabildiğini belirtiyor.

Fakat University College London’dan iskan ve planlama profesörü Nick Gallent, kiraya bu kadar büyük bir oran ayırmanın sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor:

“Önümüzdeki kış artan enflasyon ve yakıt harcamaları nedeniyle gençler zor duruma düşebilir.

“Ekonomik sorunlara rağmen ev fiyatları ve kiralar artmaya devam ediyor.”

Kiralar neden artıyor?

Emlakçıların sektörel örgütlenmesi Propertymark’a göre kiraların artmasının nedeni, piyasada yeterince kiralık ev olmaması.

Bunun nedeni ise eskiden evlerini kiraya veren mal sahiplerinin artan maliyetler ve vergiler nedeniyle evlerini satmaya karar vermesi.

Emlak şirketi Shipways’de çalışan Elton Papri, gençlerin bir ev kiralayabilmek için çaresizce istenen fiyattan daha fazlasını vermek zorunda hissettiğini aktarıyor.

Kaynak, ELTON PAPRI Fotoğraf altı yazısı, 30 yaşındaki Elton Papri, kendisinin de ev bulmakta zorlandığını söylüyor

Ulusal Mülk Sahipleri Derneği’nden Chris Norris, ülke genelinde daha fazla konut inşa edilmesi çağrısında bulunurken Positive Money adlı araştırma ve kampanya grubundan kıdemli ekonomist Danisha Kazi, sorunun tek nedeninin arz düşüklüğünden kaynaklanmadığını düşünüyor:

“Piyasada yapısal sorunlar var.

“Bu uzun dönemli bir trend. 1980’lerden bu yana ortalama gelirin kiraya ayrılan kısmı arttı ve bu özellikle de gençleri zorluyor.”

Kazi, 1980’lerden bu yana kira limitlerinin kaldırılması, belediyelerin yoksullara sağladığı konutlarda oturanlara bu evleri satın alma hakkı verilmesi, kiracı tahliyelerinin kolaylaştırılması gibi adımlar güç dengesini ev sahipleri lehine değiştirdiğini söylüyor:

“Şu an ortada bir alternatif de yok. Bu yüzden insanlar artan oranda özel kiracılığa zorlanıyor.