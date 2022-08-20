Usta oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Cihan Cinova

20 Ağustos 2022, 19:55 +03 Güncelleme 43 dakika önce

Bir süredir hastanede tedavi gören oyuncu Civan Canova, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncunun vefatını, meslektaşı Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Dermancıoğlu, paylaşımında, "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bir haber. Sevdiklerine, sevenlerine buradan duyurmak istedim" ifadelerine yer verdi.

Kumru Tibet Aydın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım abimi az önce kaybettik. Güle güle kıymetlim…" ifadelerini kullandı.

Civan Canova, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum" ifadelerini kullanarak akciğerinde belirsiz bir kitle tespit edildiğini açıklamıştı.

Canova'nın kolunda hissettiği ağrı için gittiği hastanede, akciğerinde kitle tespit edilmiş, oyuncu 15 gündür hastanede yattığını ve birkaç gün daha orada kalacağını duyurmuştu.

Civan Canova kimdir?

Tam adı Ahmet Civan Canova olan ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 28 Haziran 1955'te Ankara'da dünyaya geldi.

1979'da Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlayan Canova, 1990'lı yıllardan itibaren yazdığı tiyatro oyunları ile ödüller aldı.

Birçok dizi ve filmde yer alan sanatçı, 2006'da "Eve Dönüş" filmindeki işkenceci polis rolü ile Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.