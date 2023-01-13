Meral Akşener hastanede: İYİ Parti liderinin bugün taburcu olması bekleniyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Meral Akşener

13 Ocak 2023, 03:21 +03 Güncelleme 40 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "hafif bir çarpıntı şikayeti ile" hastaneye kaldırıldı ve geceyi de Ankara Güven Hastanesi'nde geçiriyor.

Parti merkezinden yapılan açıklamada, Akşener’in tetkiklerinde “sorun tespit edilmediği" kaydedildi.

Akşener'e müdahale eden Güven Hastanesi Göğüs Cerrahisi’nden Doktor Berkant Özpolat da bir problem saptanmadığını söyledi.

Meral Akşener’in Cuma günü taburcu edileceği belirtiliyor.

66 yaşındaki siyasetçinin parti merkezindeki toplantı esnasında şikayetini dile getirdiği ifade edildi.

Aynı zamanda doktor olan Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, hastane önünde yapılan bilgilendirmede, Akşener’in “çok yoğun bir çalışma temposu içerisinde” olduğunu hatırlattı.

Ankara’da heyecan yaratan gelişme sonrası Altılı Masa’dan liderler geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun Akşener'i arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Akşener için 'geçmiş olsun' Twitter hesaplarından ‘geçmiş olsun’ mesajı paylaştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Güven Hastanesi’ne gitti.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Kemal Kılıçdaroğlu Güven Hastanesi'ne gitti

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Kılıçdaroğlu, İYİ Parti yetkilileriyle görüştüğünü ve hekimlerden bilgi aldığını belirterek, "Çok şükür şimdilik sorun yok, dinlenmede, umarım yarın (Cuma) sağlıklı bir şekilde hastaneden ayrılır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Hekim arkadaşlar bir sorun olmadığını, ama dinlenmesi gerektiğini söylediler... Yoğun bir siyaset gündemi var. Sayın Genel Başkanımızın bir an önce taburcu olması ve tekrar Türkiye'nin sorunlarına kilitlenmesini isteriz" dedi.

Akşener ile hastanede yüz yüze görüşüp görüşmediği sorusuna Kılıçdaroğlu, "Hayır, doktorlar ona izin vermiyor, doğru da olmaz bu aşamada" dedi.