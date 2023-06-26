Titan'da ölen gencin annesi BBC'ye konuştu: Dünya rekoru kırmak istediği için Rubik Küpünü yanına almıştı

Kaynak, DAWOOD AİLESİ Fotoğraf altı yazısı, Shahzade ve Suleman

Yazan, Nomia Iqbal & Chelsea Bailey

Unvan, BBC News

25 dakika önce

Titan denizaltısında yaşamını yitiren 19 yaşındaki Suleman Dawood'un annesi BBC'ye verdiği röportajda, oğlunun dünya rekoru kırmak istediği için Rubik Küpünü yanına aldığını anlattı.

19 yaşındaki Dawood, Guinness Dünya Rekorları'na başvuru yapmıştı ve kendisi gibi hayatını kaybeden babası Shahzada, rekor anını kaydetmek için kamerasını almıştı.

Christine Dawood ve kızı, denizaltının destek gemisi Polar Prince'in güvertesindeyken Titan ile iletişimin kesildiği haberi geldi:

"O anda bunun ne anlama geldiğini anlamadım, sonrasında her şey kötüye gitmeye başladı".

Basına ilk kez konuşan Dawood, Titanik'in enkazını görmek için kocasıyla birlikte gitmeyi planladığını, ancak gezinin Covid salgını nedeniyle iptal edildiğini söylüyor:

"Sonra geri adım attım ve [Suleman]'ın hazırlanması için onlara alan açtım çünkü gerçekten gitmek istiyordu".

Suleman ve babası Shahzada Dawood'un yanı sıra denizaltı aracındaki üç kişi daha yaşamını yitirdi: Titan'ın sahibi OceanGate'in 61 yaşındaki CEO'su Stockton Rush, 58 yaşındaki İngiliz işadamı Hamish Harding ve 77 yaşındaki eski Fransız donanması dalgıcı ve ünlü kaşif Paul-Henry Nargeolet.

Oğlundan bahseden anne Dawood, Suleman'ın Rubik Küpü çok sevdiğini onu her yere götürdüğünü, 12 saniyede çözerek izleyenleri kendisine hayran bıraktığını anlatıyor.

"'Titanik'te 3 bin 700 metre derinlikte Rubik Küpü çözeceğim' dedi."

Kaynak, DAWOOD AİLESİ Fotoğraf altı yazısı, Ailesinin paylaştığı bir fotoğrafta Rubik Küp kostümü giyen Suleman Dawood.

Suleman, İskoçya, Glasgow'daki Strathclyde Üniversitesi'nde öğrenciydi. Babası Britanyalı iş insanı Shahzada Dawood, Pakistan'ın en zengin ailelerinden birine mensuptu.

17 yaşındaki kızı Alina'nın da aralarında bulunduğu aile, Babalar Günü'nde Polar Prince adlı gemiyle Titan'a doğru yola çıktı.

Anne Dawood, eşi ve oğlunun Titan'a binmeden önce birbirlerine sarılıp şakalaştıklarını söylüyor.

Kocasını çok meraklı biri olarak tanımlayan Dawood, tüm aileye akşam yemeğinden sonra belgeseller izlettiğini anlatıyor.

Titan'ın kaybolduğu haberini aldığında bulunacağından umutlu olduğunu söyleyen Dawood, "Sanırım 96 saat sınırını geçtikten sonra ümidimi kaybettim" diyor.

Ailesine, "En kötüsü için hazırlanıyorum" diye bir mesaj gönderdi.

Kızı Alina'nın bir süre daha ümidini koruduğunu belirtiyor:

"Sahil Güvenlik'ten telefon gelinceye kadar ümidini kaybetmedi. Telefonda bize aracın enkazı bulduklarını söylediler."

Pazar günü Shahzada ve Suleman'ın cenaze töreni düzenlendi. Dawood, imamın ölen beş adam için dua etme çağrısında bulunduğunda içinin sızladığını söylüyor.

Fotoğraf altı yazısı, Christine Dawood, "Suleman gittiği her yere Rubik Küpünü de götürürdü" diyor.

Dawood, kızıyla birlikte Suleman'ın şerefine Rubik Küp çözmeyi öğrenmeye çalışacaklarını söylüyor. Kocasının işlerini de kendisinin devralacağını belirtiyor:

"Birçok şeyle meşguldü, o kadar çok insana yardım etti ki ben de onun bıraktığı yerden devam etmek istiyorum...bu kızımız için de çok önemli."

Dawood, yaşanan trajik olayla ilgili devam eden soruşturma hakkında yorum yapmayı reddetti.

Kendisi ve kızının bu olaydan sonra nasıl normale dönecekleriyle ilgili soruya şu yanıtı veriyor:

"Böyle bir şey var mı? Bilmiyorum."