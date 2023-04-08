İsrail’de bir arabanın yayaların içine dalması üzerine bir turist hayatını kaybetti

Kaynak, EPA

8 Nisan 2023, 11:59 +03 Güncelleme 26 dakika önce

İsrail’in Tel Aviv kentinde bir arabanın kalabalığa dalması sonucunda bir İtalyan turist hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı.

Tel Aviv’de sahil şeridine yakın bir yerde gerçekleşen olayda hayatını kaybeden İtalyan turistin 36 yaşındaki Alessandro Parini olduğu açıklandı.

Tümü turist olan yaralananlar arasında ise İngiliz ve İtalyanlar var.

Yerel polis, arabayı kullanan şüphelinin öldürüldüğünü aktardı.

Yerel saat ile 21:25’te gerçekleşen olayda Kia marka araba kullanan 45 yaşındaki bir sürücünün kaldırıma çıkarak yayalara çarptığı belirtildi.

Yakındaki bir karakoldan olay yerine gelen polis memurunun “tüfeğe benzeyen bir alete uzanmaya çalıştığını görünce” sürücüyü öldürdüğü aktarıldı.

Cuma akşamı yaşanan olay, İsrail'in işgali altında bulunan Batı Şeria'da İngiltere ve İsrail vatandaşı iki kız kardeşin bir silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

İsrail ordusundan hava saldırısı

20 yaşlarında iki kız kardeş Batı Şeria’da gerçekleşen silahlı saldırıda hayatlarını kaybettiklerinde bir arabada seyahat ediyorlardı.

Arabada kızlarıyla beraber olan 48 yaşındaki anne de yaralandı.

İsrail ordusu bölgenin sarıldığını ve şüphelilerin arandığını açıkladı.

Olay ilk başta bir Filistinli ve İsrailli arasında gerçekleşen araba kazası olarak raporlansa da bölgede kovanların bulunması üzerine polis tarafından saldırı olarak nitelendirildi.

Batı Şeria’da kız kardeşlerin öldüğü silahlı saldırı, İsrail ordusunun Hamas’a güney Lübnan ve Gazze Şeridi’nde hava saldırısı düzenlemesinin ardından yaşandı.

Ordu, hava saldırılarının Hamas’ın Perşembe günü fırlattığı 34 rokete yanıt olduğunu aktardı.