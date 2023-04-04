Trump, hakkındaki ceza davasını seçim sürecinde avantaja çevirebilir mi?

4 Nisan 2023, 10:18 +03 Güncelleme 21 dakika önce

Sarah Smith | BBC Kuzey Amerika Editörü

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, tüm hayatını sanki "Reklamın iyisi kötüsü olmaz" tezini kanıtlamaya adamış gibi yaşıyor. Bugün sanık olarak yargıç karşısına çıkmasıyla bu klişe bir kez daha test edilecek.

Hakkında açılan ceza davasıyla tüm gözler bir kez daha Trump'a çevrildi.

Eski başkanın Florida'daki evi Mar-a-Lago'dan New York'a yolculuğu, bazı Amerikan televizyonları tarafından canlı yayımlandı.

Trump şimdi muhtemelen danışmanlarıyla, mahkemede nasıl davranması gerektiği konusunda tavsiye alıyor.

Meydan okur bir şekilde gülümsemeli mi, yoksa ağır başlı ve ciddi mi durmalı?

Beğenin ya da beğenmeyin bu duruşma aynı zamanda bir seçim kampanyası etkinliği.

Fakat asıl soru, Trump'ın bu ceza davasını, gelecek yılki başkanlık seçimlerinde kullanabileceği bir malzemeye dönüştürüp dönüştüremeyeceği.

Kampanya sorumluları, geçen hafta hakkında dava açılmasından bu yana Trump için 8 milyon dolardan fazla yardım toplandığını ve eski ABD Başkanı'nın kamuoyu araştırmalarında rakipleriyle aradaki farkı daha da açtığını söylüyor.

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Bu kadar tanınan bir sima için sabıka kaydı fotoğrafı çekilip çekilmeyeceği henüz bilinmiyor.

Ama Trump dönemindeki Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley, şaka yollu bunun "en gözü pek, en erkeksi, en yakışıklı sabıka fotoğrafı olacağını" söyledi.

Trump cephesinden böyle bir maço meydan okuma gelmesi şüphesiz olağan bir durum.

Ama ilginç olan, Trump'ın Cumhuriyetçi Parti içindeki siyasi rakiplerinin kendilerini onu savunmak zorunda hissetmeleri.

Florida Valisi Ron DeSantis, "Hukuk sisteminin siyasi amaçlar için bir silah haline getirilmesi hukukun üstünlüğü ilkesini alt üst ediyor" dedi.

DeSantis ayrıca, Trump'ın Florida'dan New York'a zorla getirilmesi gibi bir talep gelmesi halinde bunu uygulamayacağını söylemişti.=

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Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de, Trump hakkında hazırlanan iddianamenin "dünyaya Amerikan adaleti konusunda korkunç bir mesaj gönderdiğini" söyledi (Pence, Trump döneminde başkan yardımcısıydı).

Şüphesiz, seçmenlerin bunu duymak istediklerine inanıyorlar.

Dolayısıyla Trump bu ceza davasını sadık Cumhuriyetçilerin oy kullanacağı adaylık seçimlerinde bir avantaja dönüştürmeye çalışabilir.

Ama genel seçimlerde bu taktik geri tepebilir.

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Georgia'dan Wisconsin'e birçok eyalette, iktidardayken Trump'ın politikalarını beğendiklerini ancak kaos ve dramadan artık usandıklarını söyleyen birçok bağımsız ya da oyunu iki tarafa da verebilecek seçmenle konuştum.

Trump, bu davayı siyasi bir gösteriye dönüştürerek Kasım 2024'te Beyaz Saray'a dönmek için şiddetle ihtiyacı olan seçmenlerini kendisinden uzaklaştırabilir.

John McGuigan, Manhattan'daki Trump Tower'ın önünde dün konuştuğum koyu bir Trump taraftarı.

Bana bu davanın Trump'ın seçim kampanyasına yardımcı olacağını söyledi: