Oyuncu ve yazar Yılmaz Gruda yaşamını yitirdi
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 93 yaşındaki usta oyuncu Yılmaz Gruda, yaşamını yitirdi.
Gruda'nın ölüm haberini, menajeri Tümay Özokur paylaştı.
Yılmaz Gruda, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni kimlikleriyle de tanınıyordu.
Çok sayıda kitaba imza atan Gruda, son yıllarda popüler televizyon dizilerindeki rolleriyle de yeni kuşaklar tarafından tanınmıştı.
1930'da İstanbul'da doğan Yılmaz Gruda'nın böbrek yetmezliğinden muzdarip olduğu biliniyordu.
Haberin sonu
Duayen sanatçı, 25 Ekim 2020'de 90 yaşında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkmış, Anton Çehov'dan çevirdiği ve yönettiği Evliliğin Halleri oyununda oynamıştı.
Gruda, Türk sinemasının önde gelen isimlerinden Ayşen Gruda ile 1965 yılında evlenmişti. İkili 1976 yılında boşandılar.