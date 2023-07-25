Oyuncu ve yazar Yılmaz Gruda yaşamını yitirdi

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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 93 yaşındaki usta oyuncu Yılmaz Gruda, yaşamını yitirdi.

Yılmaz Gruda, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni kimlikleriyle de tanınıyordu.