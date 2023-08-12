Malatya'da büyüklüğü 4'ün üzerinde art arda depremler meydana geldi

Kaynak, AFAD

55 dakika önce

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki saatten az bir süre içerisinde büyüklüğü 4'ün üzerinde olan art arda üç deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, saat 16.39'da 4.8, saat 16.40'ta 4.5 ve saat 18.18'de 4.2 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi.

Depremlerin yüzeye en yakını 6,3 km derinlikte olan 4,8 büyüklüğündeki deprem oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu depremin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır" dedi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer de "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" bilgisini verdi.

Depremlerin çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

Profesör Dr. Naci Görür de Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün yine Malatya’da 4,3 ve 4,9 iki deprem var. Geçen günkü 5,2 ve 4,3 depremleri ile hemen hemen aynı yerler. Buralara stres transferi olabileceği dolayısıyla bu tür depremlerin beklenebileceğini sizlere belirtmiştim. Bendeki haritada bu depremlerin olduğu yerde bir fay yok" diye yazdı.

Görür, aynı mesajında "Acaba bu depremler KD uzanımlı Doğanşehir fayının İkizce’ye doğru muhtemel uzantısı üzerinde mi meydana geliyor?" diye sordu.