Hindistan'da 26 partili muhalefetin 'etnik gerilime' sessiz kalmakla suçladığı Modi güven oylaması sınavını geçti

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23 dakika önce

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, üç gün süren parlamento tartışmalarının ardından yapılan güven oylamasını kazandı. Başbakan Modi, partisinin yönetimde olduğu Manipur eyaletinde, Hindu ve Hristiyanlar arasındaki çatışmalara karşı sessiz kalmakla suçlanıyordu.

Partisi Bharatiya Janata (BJP) ve koalisyon ortaklarının parlamentoda çoğunluğu olduğundan güven oylamasını kaybetmesi beklenmiyordu.

Modi ise güven oylamasını muhalefet partilerinin “Hindistan’ın adını karalama girişimi” diye eleştirdi.

Hindistan'da Modi'ye karşı 26 muhalif partiden oluşan bir muhalefet koalisyonu kuruldu.

Bu partiler, 2024 seçimlerinde 'demokrasiyi kurtarmak' sloganıyla bir araya geldiklerini kaydediyor.

Muhalif liderler, güven oylamasını Modi’yi Manipur eyaletindeki etnik çatışmalar hakkında konuşmaya zorlamak için meclis gündemine getirdiklerini kaydediyor.

Manipur’daki şiddet olaylarında Mayıs ayından bu yana 150’den fazla kişi öldü ve 50 binden fazla kişinin evlerinden oldu.

Etnik çatışmalar çoğunluktaki Hindu Meitei grubuyla, azınlıktaki Hristiyan Kuki halkı arasında çıktı.

Başbakan Modi, olaylarla ilgili ilk açıklamasını haftalar sonra, iki kadının bir güruh tarafından çıplak dolaştırıldığı videonun küresel düzeyde öfke yaratmasının ardından yaptı.

20 Temmuz’da başlayan parlamento oturumu, muhalif milletvekillerinin Modi’nin şiddet olayları hakkında konuşma yapması talebini dile getirdikleri protestolarla geçti.

Güven oylamasından önce Modi’nin konuşmaya başlamasından bir saatten uzun süre geçmesine karşın olaylardan bahsetmemesi üzerine muhalif milletvekilleri parlamentoyu terk etti.

Modi, iki saatlik konuşmasının sonlarına doğru, federal hükümetin ve eyalet yönetiminin huzuru sağlamak için birlikte çalıştığını söyledi.

Başbakan Modi “Manipur halkına da bu ülkenin sizinle olduğunu söylemek istiyorum. Bu meclis sizinle. Bu zorluğa birlikte çözüm bulmak için ellerimizi birleştireceğiz” dedi.

Modi ayrıca, muhalefeti Manipur’u “siyasi oyunlar için kullanmakla” suçladı.

Modi “Hint halkına inançları yok, Hindistan’ın kabiliyetine inançları yok. Bu güven oylamasıyla boşuna Hint halkının kendine güvenini yıkmaya çalıştılar” diye konuştu.

Modi hükümeti 2014’te iktidara gelmesinden bu yana ikinci kez bir güven oylamasını geçti.

2018’de bir milletvekilli ülkenin güneyindeki Andra Pradeş eyaletine özel statü verilmesi meselesinde güven oylaması istemişti. 12 saat süren tartışmanın sonunda güven oylamasını Modi hükümeti kazanmıştı.

26 muhalif partili koalisyon

Hindistan'da 26 muhalif parti, gelecek yılki seçimlerde Narendra Mori'ye karşı koymak için bir ittifak oluşturdu.

İttifakın kuruluşuyla ilgili bir basın toplantısı yapan Hindistan Ulusal Kongresi Başkanı Mallikarjun Kharg, "Demokrasiyi kurtarmak için siyasi farklılıklarımızı bir kenara bırakıyoruz" dedi.

Ancak INDIA adı verilen ittifakın, son seçimlerde 543 üyeli parlamentoda 300'den fazla milletvekilliği kazanan Modi'nin Bharatiya Janata Partisi'ne rakip olması, ittifak kurulmasına karşın büyük bir zorluk olarak görülüyor.

Bu koalisyonda Hindistan Müslümanlar Birliği adıyla bir parti de yer alıyor.

BJP aynı zamanda, 28 eyaleti ve sekiz federal yönetim bölgesi olan Hindistan'da ya tek başına ya da koalisyon hükümetleriyle 15 eyalette iş başında.

Hindistan'da seçimler 2024 yılının Nisan ve Mayıs aylarına yayılan bir takvimde yapılacak.

Ülkede 2019 yılında yapılan seçimlerde 900 milyon katılımla ile dünyanın gelmiş geçmiş en büyük seçimleri yapıldı.

BJP aynı zamanda ülkenin en zengin partisi.

Partinin son açıklanan yıllık geliri 233 milyon dolardı.