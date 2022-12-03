AA: İsveç'in Türkiye'ye iade ettiği PKK'lı Mahmut Tat tutuklandı

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25 dakika önce

Anadolu Ajansı ve Demirören Haber Ajansı, Türkiye'de "terör örgütü üyeliği" nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat’ın, İsveç'ten iade edildiğini ve İstanbul'a getirildiğini bildirdi.

Ajanslar Tat’ın Gaziosmanpaşa Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından Metris Cezaevi’ne gönderildiğini belirtti.

Ankara, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunu kabul etmek için "terör örgütü üyesi" olarak nitelendirdiği kişilerin Türkiye'ye iadesini önemli bir koşul olarak görüyor.

İsveç ve Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuştu. Bir ülkenin NATO'ya katılabilmesi için oy birliği, yani mevcut 30 üye ülkenin tümünün onayı gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı bir konuşmada, İ﻿sveç'ten 30 kişinin iadesini istediklerini belirterek, "Siz teröristleri vermeyeceksiniz, bizden NATO üyeliği isteyeceksiniz. Hem PKK'ya destek verip hem bizden destek istemek olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Haziran ayı sonunda İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen üçlü zirvede ise İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin 'terörle mücadele' konusundaki beklentilerine genel olarak olumlu yanıt vermiş ve bir mutabakat muhtırasına imza atmışlardı.

Bu muhtırada iki ülke, "örgüt" olarak bahsedilen PYD/YPG ve Türk tarafının 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutup "terör örgütü" olarak nitelediği Gülen yapılanmasına destek sağlamayacaklarını beyan etmişti.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom da Kasım ayı başında İsveç ulusal radyosu Sveriges'e verdiği röportajda sorulan YPG sorusuna yanıt verirken “İsveç’le bu örgüt arasında bir mesafe olması önemli” diye konuşmuştu.

B﻿unun ardından da İsveç Parlamentosu, Türkiye'nin NATO üyeliğini onaylamak için ana taleplerinden biri olan, daha sıkı ‘terörle mücadele’ yasalarını geçirmeyi mümkün kılacak anayasa değişikliğini kabul etmişti.

Ankara’ya resmi bir ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da anayasa değişikliğini “büyük bir adım” olarak nitelendirmişti.

AA ve DHA, Tat’ın Tunceli’de PKK’nın faaliyletlerine katıldığı gerekçesiyle 6 yıl 10 ay hapis cezası aldığını, ardından da İsveç’e kaçtığını bildiriyor.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, T﻿at, adliyeden Metris Cezaevi'ne götürüldü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde İsveçli ve Finlandiyalı meslektaşlarıyla üçlü bir görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Bükreş’teki bu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Biz atılan adımları yok saymıyoruz ancak özellikle suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması gibi bazı konularda henüz somut bir gelişme yok. Sonuçta Türk halkının ve Yüce Meclisinin ikna edilmesi, yani ikna olması gerektiğini de hatırlattık” dedi.

Sveriges Radyosu, Anadolu Ajansı’na dayandırdığı sınır dışı haberinde, Tat’ın iltica başvurusunun reddedildiğini aktardı.