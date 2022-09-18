Devlet Bahçeli: 2023 yılında cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan

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14 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 yılında yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağını söyledi.

M﻿HP'nin '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' teması çerçevesinde Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Bizim adayımız belli kararımız nettir. 2023 yılında cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin konuyla ilgili açıklamaları özetle şöyle:

''Onların adayı şu olmuş bu olmuş önemli değil, kaldı ki henüz icazet gelmedi. Bir isim üzerinde anlaşamayanlar milletin geleceği için nasıl uzlaşacaktır. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Sözümüz senet, özümüz kefildir. 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.''

K﻿onuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise eleştiren Bahçeli, ''Terörist Demirtaş’ın göğsüne madalya asmayı düşünen bir şahısla milliyetçilik aynı sinede, aynı vicdanda, aynı fikirde barınamaz, yaşayamaz. Bir bedende hem şeytan hem de melek olmaz, helal aşa haram katarak karın doymaz, Kılıçdaroğlu solcu dahi olamaz,'' diye konuştu.

K﻿emal Kılıçdaroğlu'nun ismi son günlerde Ankara kulislerinde altılı masanın cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönünde daha sık gündeme gelmeye başlamıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu “Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır” şeklinde bir açıklama yapmış, bu altılı masayı oluşturan siyasi partilerde rahatsızlık yaratmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, ardından adaylık konusunda konuşma yasağı getirmişti.

Halkların Demokratik Partisi HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da cezaevinden yaptığı bir yazılı açıklamayla cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Toplumun kutuplaştırıldığını ileri süren Demirtaş, aday için "rakipleriyle polemiğe girmek yerine sürekli toplumla konuşabilecek ferasete sahip, sinirleri de sağlam biri olmalıdır," ifadelerini kullanmıştı.