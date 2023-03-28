Hollanda’da buldukları çantadaki kokaini koklayan 4 anaokulu öğrencisi hastanelik oldu

52 dakika önce

Yusuf Özkan / Lahey

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Hollanda’nın güneyindeki Tegelen kasabasında, okul bahçesi yakınlarında buldukları çantadaki kokaini koklayan 4 ana okul öğrencisi, hastaneye kaldırıldı.

Hollanda medyasına göre, olay geçen Pazartesi günü, Venlo kenti yakınlarındaki Tegelen kasabasındaki PassePortout ilkokulunda meydana geldi.

Teneffüse çıkan 4 ana okulu öğrencisi, okul bahçesinin bitişiğindeki çalıların arasında kayıp bir çanta buldu.

Küçük çocuklar, çanta içindeki beyaz toz kalıntılarını merak ederek tadına baktı. Bunu gören güvenlik görevlisi, polisi ve öğretmenleri durumdan haberdar etti.

Ana okulu öğrencisi 4 çocuk hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontroller sonucu, çocukların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Okul yönetimi, bütün velilere birer yazı göndererek durumdan haberdar etti.

Polis sözcüsü, De Limburger gazetesine, çantanın içinde beyaz bir toz kalıntısı bulunduğunu, incelemeler sonucunda bunun kokain olduğunun belirlendiğini söyledi.

İlkokulun bağlı olduğu Kerobei Eğitim Vakfı yönetim kurulu üyesi Rob Thuijls, "Çocuklar, bulduğunuzu keşfetmek istediğiniz yaşa uyuyor. Görevliler bunu gördü ve hemen polisi aradı” dedi.