Stan Lee: Marvel çizgi romanlarının yaratıcısının menajeri hırsızlık suçlamasından aklandı
Los Angeles'da bir mahkeme Marvel çizgi romanlarının artık hayatta olmayan yaratıcısı Stan Lee'nin menajeri Keya Morgan'ı hırsızlık suçlamalarında beraat ettirdi.
Temyiz mahkemesi yargısı George Lomeli, jürinin 11'e 1 çoğunlukla "suçsuz" kararı verdiği Keya Morgan'ın, üç ayrı suçlamadan beraatine karar verdi.
Savcılık Keya Morgan'ın, 2018 yılında, Stan Lee'nin yaşamını yitirmesinden önceki birkaç ay içinde ona ait hatıra eşyaları satmak suretiyle 222 bin 480 dolar çaldığını iddia etmişti.
İlaveten getirilen "bir yaşlıyı istismar etmek" suçlamaları dava başlamadan önce düşürülmüştü.
Keya Morgan'ın avukatı Alex Kessel karardan sonra Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Müvekkilim bugün, Los Angeles savcılığının dört yıldır sürdürdüğü temelsiz suçlamalar ardından aklanmış bulunmaktadır" dedi.
Stan Lee 1961 yılında Marvel'ın The Fantastic Four'unun (Fantastik Dörtlü) ortaya çıkmasına katkıda bulunmuş ve daha sonra Örümcek Adam, Incredible Hulk, Avengers, Captain America, Daredevil, Journey into Mystery, Strange Tales, Solarman, The Mighty Thor, The X-Man gibi beyaz perdeye de aktarılan çok sayıda Marvel macerasına imza atmıştı.
2018 yılında 96 yaşında ölen Stan Lee'nin son ayları, varlığını kimin yönettiği konusundaki çelişkili iddialarla gölgelenmişti.
Keya Morgan, karardan sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda 4 yıl boyunca gündemde olan iddialar konusunda suçsuz bulunduğunu duyurdu, kendisine destek olan herkese teşekkür etti ve "Gerçek hikaye yakında ortaya çıkacak" dedi.