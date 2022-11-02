Stan Lee: M﻿arvel çizgi romanlarının yaratıcısının menajeri hırsızlık suçlamasından aklandı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Stan L﻿ee ve Keya Morgan 2018 yılında Avengers: Infinitiy War'ın galasına birlikte katılmışlardı

bir saat önce

L﻿os Angeles'da bir mahkeme Marvel çizgi romanlarının artık hayatta olmayan yaratıcısı Stan Lee'nin menajeri Keya Morgan'ı hırsızlık suçlamalarında beraat ettirdi.

T﻿emyiz mahkemesi yargısı George Lomeli, jürinin 11'e 1 çoğunlukla "suçsuz" kararı verdiği Keya Morgan'ın, üç ayrı suçlamadan beraatine karar verdi.

S﻿avcılık Keya Morgan'ın, 2018 yılında, Stan Lee'nin yaşamını yitirmesinden önceki birkaç ay içinde ona ait hatıra eşyaları satmak suretiyle 222 bin 480 dolar çaldığını iddia etmişti.

İlaveten getirilen "bir yaşlıyı istismar etmek" suçlamaları dava başlamadan önce düşürülmüştü.

K﻿eya Morgan'ın avukatı Alex Kessel karardan sonra Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Müvekkilim bugün, Los Angeles savcılığının dört yıldır sürdürdüğü temelsiz suçlamalar ardından aklanmış bulunmaktadır" dedi.

S﻿tan Lee 1961 yılında Marvel'ın The Fantastic Four'unun (Fantastik Dörtlü) ortaya çıkmasına katkıda bulunmuş ve daha sonra Örümcek Adam, Incredible Hulk, Avengers, Captain America, Daredevil, Journey into Mystery, Strange Tales, Solarman, The Mighty Thor, The X-Man gibi beyaz perdeye de aktarılan çok sayıda Marvel macerasına imza atmıştı.

2﻿018 yılında 96 yaşında ölen Stan Lee'nin son ayları, varlığını kimin yönettiği konusundaki çelişkili iddialarla gölgelenmişti.