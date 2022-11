Stan Lee: Marvel çizgi romanlarının yaratıcısının menajeri hırsızlık suçlamasından aklandı

bir saat önce

Stan Lee 1961 yılında Marvel'ın The Fantastic Four'unun (Fantastik Dörtlü) ortaya çıkmasına katkıda bulunmuş ve daha sonra Örümcek Adam, Incredible Hulk, Avengers, Captain America, Daredevil, Journey into Mystery, Strange Tales, Solarman, The Mighty Thor, The X-Man gibi beyaz perdeye de aktarılan çok sayıda Marvel macerasına imza atmıştı.