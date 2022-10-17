Abe suikastı sonrası gündeme gelen 'Birleştirme Kilisesi' adlı dini örgüte Japonya'dan soruşturma

44 dakika önce

I﻿lgın Yorulmaz | Tokyo

Kaynak, AFP

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin Temmuz ayında uğradığı suikast sonrası ülke gündemine oturan Birleştirme Kilisesi (Unification Church) adlı dini örgüt hakkında giderek artan şüpheler üzerine Başbakan Fumio Kişida soruşturma başlattı. Soruşturma sonucuna göre örgüt kapatılabilir.

Başında bulunduğu Liberal Demokrat Parti (LDP)’nin Birleştirme Kilisesi ile bağlantısının ortaya çıkmasının ardından harekete geçmemekle suçlanan ve popülaritesi düşen Kişida’nın sonunda soruşturma emri vermek zorunda kaldığı konuşuluyor.

Soruşturmanın dayanağı olan Dini Örgütler Kanunu, bu amaçla yapılmış bir kanun. Kanun ilk defa Birleştirme Kilisesi vakasında kullanılacak.

B﻿irleşmtirme Kilisesi olarak bilinen örgütün asıl adı "Dünya Barışı ve Birleşme için Aile Federasyonu."

Buna göre din, kanun ve dini örgütler uzmanlarından oluşan bir panelin görüşüne başvurulacak. Soruşturma sonucunda örgütün Japonya kolunun bu statüyü kaybetmesi ve hatta tamamen kapatılması gündeme gelebilir.

Ancak polis dini örgütlerin izni olmadan merkezlerine girip yetkililerini sorgulayamıyor.

"Kilisenin kasası Japonya"

Bu son soruşturma, Birleştirme Kilisesi’nin geçirdiği ilk soruşturma değil.

Daha önce de şaibeli bağış toplama yöntemleri ve yüksek fiyatlarla “dinsel satış” yaptıkları nedeniyle mağdur olduğunu ifade eden eski mensupları tarafından mahkemeye verilen Güney Kore merkezli tarikatın en fazla para topladığı ülke Japonya.

B﻿u sebeple Japonya için "kilisenin kasası" ifadesi kullanılıyor.