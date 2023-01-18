Dünyanın en yaşlı insanı, Fransız rahibe André 118 yaşında öldü

Yazan, Malu Cursino

Unvan, BBC News

bir saat önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 1944 yılında hayatını kiliseye adamaya karar veren Rahibe André, Toulon'daki bir bakım evinde 118 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı insanı unvanını taşıyan Fransız rahibe Lucile Randon 118 yaşında hayatını kaybetti.

Lucile Randon, 1944 yılında hayatını Katolik Kilisesi'ne adamaya karar verdiğinde Rahibe André adını almıştı.

1904 yılında Fransa'nın güneyinde doğan Rahibe André iki dünya savaşı ve 27 Fransa cumhurbaşkanı gördü.

Gazetecilere uzun yaşamın sırrını sorduklarında "Sadece Tanrı'nın bileceği bir şey" demişti.

Rahibe André'nin son yıllarını geçirdiği bakımevinin sözcüsü David Tavella bugün onun ölüm haberini medyaya duyurdu.

Tavella "Büyük üzüntü içindeyiz. Fakat diğer yandan çok sevdiği erkek kardeşinin yanına gitmeyi istiyordu. Bu onun için bir kurtuluştu" diye konuştu.

Rahibe André gazetecilere iki erkek kardeşini ne kadar sevdiğini, Birinci Dünya Savaşı sırasından cepheden döndüklerinde ne kadar mutlu olduğunu anlatmış, "Bu çok istisnai bir şeydi. Çoğu aile iki kayıp vermişti" demişti.

Son yıllarında gözleri kör olan ve tekerlekli iskemleyle yaşayan Rahibe André buna rağmen bir çoğu kendisinden daha genç olan diğer yaşlı bakımevi sakinlerine destek oluyordu.

Geçen yıl nisan ayında AFP haber ajansının sorularını yanıtlayan Rahibe André "İnsanlar çalışmanın öldürdüğünü söylüyor, beni ise çalışmak ayakta tutuyor. 108 yaşına kadar çalışmayı sürdürdüm" demişti.

Aynı söyleşide aslında cennette olmayı tercih ettiğini ama hayatta olduğu sürece çikolata yemek ve her gün bir bardak şarap içmek gibi dünyevi zevklerini sürdürdüğünü söylemişti.

Uzun yıllar Avrupa'nın en yaşlı insanı unvanını taşıyan Rahibe André, Japon kadın Kane Tanaka'nın 119 yaşında yaşamını yitirmesinden sonra geçen Nisan ayında Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en yaşlı kişisi olarak geçmişti.

Daha önce 2021 yılında da Covid geçirip iyileşen en yaşlı insan rekorunu kırmıştı.

Rahibe André aslında Proteston bir aileye doğmuş fakat sonradan Katolikliği seçmişti. Vaftiz olduğunda 26 yaşındaydı.

Katolik olduktan 15 yıl kadar sonra da din yolunda daha "ilerlemek" istemiş ve rahibe olmuştu.

Vichy'de bir hastanede görevlendirilen Rahibe André burada 31 yıl kadar çalıştı.