iPhone 15: Apple'ın bu akşam düzenleyeceği etkinlikten neler bekleniyor?

Kaynak, PA

19 dakika önce

Apple'ın bugün iPhone 15 dahil bir dizi yeni cihaz ve yazılımını tanıtması beklenen Wonderlust etkinliğine saatler kaldı.

Etkinlik Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

Her yıl Eylül ayında farklı temalarla düzenlenen etkinlikte Apple'ın bu sene yeni iPhone modellerini tanıtması, akıllı saati Apple Watch ve cihaz yazılımlarıyla ilgili yeni güncellemeler paylaşması bekleniyor.

iPhone 15'in beklenen özellikleri neler?

iPhone'un en üst modeli olacak 15 Pro Max'te periskop teknolojisine sahip telefoto lensi yer alabileceği, uzun zamandır konuşulan söylentiler arasında yer alıyor.

BBC Teknoloji Editörü Zeo Kleinman etkinlikle ilgili yazısında, son dönemde yavaşlayan akıllı telefon satışlarına ek olarak Apple'ın hem Avrupa Birliği (AB) hem de Çin'de baskı altında olduğuna dikkat çekiyor.

AB çapında Aralık 2024'ten itibaren, tüm telefon, tablet, kulaklık ve Bluetooth hoparlör gibi taşınabilir cihazların tek bir kabloyla şarj edilebilmesi zorunluluğu yürürlüğe girecek.

Bu nedenle yeni iPhone'da olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan özellik USB-C şarj girişinin eklenmesi.

Bugün piyasada olan iPhone'lar özel bir lightning kablosu kullanıyor, Apple tarafından üretilenler de dahil olmak üzere diğer cihazların çoğu USB-C kullanıyor.

En önemli fiziksel fark, ikisinin farklı şekillerde olması. Yani, örneğin bir iPhone'unuz ve bir de e-kitap okuyucunuz varsa, iPhone şarj aletinizle okuyucunuzu şarj etmeniz mümkün değil.

AB, bunun değişmesini ve tüm şarj girişlerinin uyumlu olmasını istiyor.

Çin ise geçen hafta iPhone'un kamu binalarda güvenlik gerekçesiyle yasaklandığını açıklamıştı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Apple'ın cihazlarında şarj girişinin USB-C ile değiştirilmesi bekleniyor.

Bunun telefondan ziyade, Çin ile ABD arasında devam eden teknoloji çekişmesiyle daha çok ilgisi olduğu düşünülse de haber, Apple'ın hisse fiyatlarında sallantıya neden oldu.

Çin'deki kullanıcıların çoğunluğu Android cihazları tercih ediyor ancak iPhone en çok satan üst sınıf telefon konumunda.

Bunun yanında Apple'ın -hem kullanıcılar hem yatırımcılar açısından- merakla beklenen 3.500 dolarlık fiyat etiketine sahip yeni Sanal Gerçeklik (VR) başlığının önümüzdeki yıldan önce satışa çıkması beklenmiyor.

Tüm bunlar Apple'ın yeni iPhone'da gelirlerini artırmasına daha fazla katkı sunacak üst sınıf özellikleri tanıtacağı yönünde yorumlara neden oluyor.

Apple'ı yakından takip eden Bloomberg Muhabiri Mark Gurman, şirketin son yıllarda iPhone X, iPhone XS Max ve iPhone 14 Pro Max gibi üst sınıf cihazları piyasaya sunarak, sattığı cihaz sayısı aynı kalırken gelirlerini artırdığına dikkat çekiyor.

Fotoğraf altı yazısı, En yaygın şarj bağlantıları.

Bu akşamki etkinlikte de bu trendin devam etmesi bekleniyor.

iPhone 15'in halefi iPhone 14 gibi dört farklı modelle piyasaya sunulacağı tahmin ediliyor.

Üst uçtaki iPhone 15 modelinin titanyum çerçeveye sahip olması ve kamerasında önemli iyileştirmeler yapılması bekleniyor.

BBC Teknoloji Editörü Kleinman, iPhone modellerinin birçok cihaz gibi, yıllar içinde az miktarda iyileştirmelerle sunulduğuna dikkat çekiyor ve şöyle devam ediyor:

"Dünya çapında satışların yavaşlamasına neden olan sorunlardan biri de bu. İnsanlar cihazlarını daha uzun süre elde tutuyorlar.

"Bunun sebebi sadece finansal ve çevresel açıdan maliyetli olmaları değil, aynı zamanda daha yüksek modele geçmenin aynı derecede cazip olmamasından."

BBC'ye konuşan CCS Insight analistlerinden akıllı telefon uzmanı Ben Wood, "Apple, iPhone'ların kritik bir kitlesinin olduğunun ve bu kitleyi korumanın olağanüstü bir başarı olduğu noktaya ulaştığının muhtemelen farkındadır" diyor.

Apple Watch ve yazılım güncellemeleri

Kaynak, Getty Images

Apple'ın akıllı saati Apple Watch önümüzdeki yıl piyasa sunuluşunun 10'uncu yılını kutlayacak. Bu nedenle Watch X adlı modelle cihazdan önemli iyileştirmeler yapılacağı ön görülüyor.

Bu akşamki etkinlikteyse Apple Watch Series 9 yeni akıllı saat modellerinin tanıtılması bekleniyor.

Cihazın tasarım ya da özellikler açısından büyük bir sıçrama yapması beklenmiyor. Ancak her yıl olduğu gibi daha iyi bir çip, daha güçlü batarya gibi iyileştirmeler yapılması olası görülüyor.

Apple Watch için de daha pahalı uçtaki modellerin titanyum çerçeve, daha büyük ekran gibi özelliklere sahip olabileceği belirtiliyor.

Diğer cihaz yenilikleri arasında Apple'ın kablosuz kulaklıkları AirPods'a USB-C ile uyumlu şarj girişi eklenmesi var.

Apple'ın Haziran ayında düzenlenen küresel yazılım geliştirici etkinliği WWDC'de bu yıl tanıttığı iPhone işletim sistemi iOS'in yeni versiyonu iOS 17'nin bu gece tüm kullanıcılar için yayımlanması bekleniyor.