BM raporu: K﻿olombiya'da geçen yıl koka ekimi yüzde 43 arttı

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, K﻿okain ekimi yapmak için ormanlar kesiliyor

21 Ekim 2022, 12:20 +03 Güncelleme bir saat önce

B﻿irleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan bir rapora göre Kolombiya'da geçen yıl yasa dışı kokain ticaretinin ana hammaddesi olan koka bitkisinin ekimi yüzde 43 arttı.

G﻿eçen yıl koka tarımı yapılan alanlar 204 bin hektara kadar genişleyen Kolombiya, zaten bundan önce de dünyanın en büyük kokain üreticisiydi.

Bu, BM Uyuşturucu ve Suç Dairesi'nin (UNODC) verileri toplayıp yayınlamaya başladığı 2001 yılından bu yana saptanan en yüksek yıllık artış oldu.

K﻿olombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro şimdiye kadar yürütülen uyuşturucuyla mücadelenin başarısızlığa uğradığını söylüyor.

Ülkenin yeni lideri Petro bunun yerine, bu sektörün yasalarla denetim altına alınması ve yasa dışı tarıma alternatifler sunacak yeni projeler geliştirilmesine ağırlık vermek istiyor.

K﻿olombiya'da üretilen kokainin büyük kısmı Avrupa ve dünyada bu uyuşturucunun en çok tüketildiği ülke olan ABD'ye gidiyor.

K﻿olombiya hükümetleri yıllarca çiftçileri koka tarımından vaz geçirmeye çalıştı ama BBC Güney Amerika muhabiri Katy Watson bu amaçla vadedilen teşvikler ve sübvansiyonların bir türlü hayata geçirilmediğini söylüyor.

B﻿M raporunda, koka tarımının en yoğun olarak ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Santander ile güneybatıda Ekvador sınırındaki Nariño ve Putumayo bölgelerinde yapıldığı kaydediliyor.

K﻿oka özellikle ülkenin sınır bölgelerinde ya da deniz kıyısındaki alanlarında yetiştiriliyor. Bu bölgelerde yasa dışı silahlı çeteler, uyuşturucu kaçakçıları ve çiftçiler birlikte hareket ediyorlar.

B﻿iyoçeşitliliğe yönelik bir tehdit

UNODC yetkilileri koka tarımının Kolombiya'da biyoçeşitliliği tehdit ettiğini ve ormansızlaşmayı hızlandırdığını söylüyor. Koka ekimi yapılan çiftliklerin yaklaşık yarısı, koruma altındaki orman alanlarının da aralarında olduğu özel idare altındaki alanlarda.

K﻿oka tarlalarını havadan zehirli ilaçla yok etme yöntemi Kolombiya'da 2015 yılında bir mahkeme kararıyla yasaklandı. Mahkeme, kullanılan glifosfat içerikli tarım ilacının kansere yol açabildiğine ve toprağı kirlettiğine hükmetti.

Eski Kolombiya lideri İvan Duque, ABD'nin uyuşturucuyla mücadele programının ateşli bir destekçisiydi. 2020 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'nın koka tarlalarına yeniden havadan zehirli ilaçlamaya başlamasını istemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu ay Kolombiya'ya giderek Cumhurbaşkanı Petro ile görüşmüş ve koka sorunu konusunda "çok geniş görüş birliği" içinde olduklarını söylemişti.