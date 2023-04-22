AKP seçim irtibat bürosu önünde ateş açıldı: Bakan Soylu ‘Hem Emniyet hem savcılık işin peşinde’ dedi

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38 dakika önce

AKP’nin Bahçelievler Kocasinan'daki Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde Cuma akşamı silahla havaya ateş açıldı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığı bilgiye göre, saat 22.15 sıralarında Kocasinan'daki seçim irtibat bürosunun önünde, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla havaya ateş edildi.

Olayda yaralanan olmadı.

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmalarda; bir motosikletteki iki kişiden birinin seçim irtibat bürosu önünden geçerken havaya 5 el ateş ettiği, seçim irtibat bürosunun bulunduğu binanın üst katlarında 4 adet mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Olay yerinde 5 adet kovan elde edilmiş olup, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumartesi günü CNN TÜRK canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, olayla ilgili "Hem İstanbul Emniyeti, hem savcılık işin peşinde" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "İstanbul’da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.