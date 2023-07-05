En düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkaran yasa teklifinden ek vergiler çıktı

Kaynak, Getty Images

5 Temmuz 2023, 14:52 +03 Güncelleme 15 dakika önce

Ayşe Sayın / Ankara

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Temmuz ayı itibarıyla en düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılması ve ek deprem vergisi içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Teklif, Kahramanmaraş merkezli depremlerin zararlarının telafisi gerekçesiyle motorlu taşıtlar vergisinin 2023 yılı için geçerli olmak üzere iki katına çıkarılması, kurumlar vergisi oranının da artışını öngörüyor. Teklifte, emekli maaşlarına ilişkin ise herhangi bir hüküm yer almadı.

AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan yasa teklifi hakkında, Grup Başkanı Abdullah Güler bilgi verdi.

Düzenlemenin yasalaşmasıyla, en düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarıldığını belirten Güler, ortalama memur maaşının ise 25 bin 15 liraya çıkarıldığını bildirdi.

Asgari ücretin 11 bin 402 liraya çıkarıldığını anımsatan Güler, işverene yapılan asgari ücret desteğinin 500 liraya çıkarılarak devam ettirilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Teklifte işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ilişkin bir düzenleme öngörülmediğini kaydeden Güler, “Şu andaki dağılım ve enflasyon farkını yansıtılmasıyla birlikte şu anki teklifte yer almıyor. Zam oranlarıyla birlikte hesapladığımız için ilerideki dönemde değerlendireceğiz” dedi.

Yasa teklifi ile getirilen diğer düzenlemeler şöyle:

Depremin yol açtığı zararların telafisi gerekçesiyle, 2023 yılı için ek vergiler konuldu. Bu çerçevede, motorlu taşıtlar vergisi iki katına çıkarıldı. 2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e yükseltildi. Bu oran; bankalar, finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketleri için yüzde 30’a yükseltildi.

Cumhurbaşkanı cezayı iki katına kadar artırabilecek

Cumhurbaşkanı, Çevre Kanunu’nda öngörülen cezaları iki katına kadar çıkarmaya yetkili olacak.

Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışıyla gerçekleşen devir ve teslimlere yönelik istisna uygulaması kaldırılıyor. Aktiflerde bulunan ve ticareti yapılmayan iştirak hisselerinin satışındaki KDV istisna uygulaması ise sürecek. Düzenlemeyle, kurumların aktifinde bulunan taşınmazların satışında uygulanan yüzde 50’lik istisna oranı ise yüzde 25’e indiriliyor.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanu’nda öngörülen net borç kullanım tutarı, Bakan ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net tutarın üç katı olarak uygulanacak.

Kaynak, Getty Images

Akaryakıt ÖTV’sinde otomatik artış

Teklifle, akaryakıt ve doğalgazdan alınan ÖTV’nin otomatik artış yolu açılıyor. Buna göre akaryakıt ve doğalgazın içinde yer aldığı ürünlerin ÖTV’si, maktu vergi tutarları, 6 aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranında artacak.

Kurumların yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisna ile taşınmaz satışından elde edilen kazançlara tanınan kurumlar vergisi istisnası kaldırılıyor.

Buna karşın, ihracatın teşvik edilmesi için, ihracattan elde edilen kazançtan alınan kurumlar vergisi oranı 5 puan indirimli olarak uygulanacak.

COVID 19 salgınındaki önlemlere uymayanlara verilen para cezaları silinenecek, cezasını ödeyenlere ise iade yapılacak.

Geçici madde düzenlemesiyle Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan destekler, Merkez Bankası’na devrediliyor.

En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaran torba kanun teklifinde, ek vergi süpprizi de çıktı. Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılı için bir kereye mahsus geçerli olmak üzere iki katına çıkarıldı.

2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e yükseltilirken, bu oran; finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketlerinin kurumlar vergisi oranı yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltildi.