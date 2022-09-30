İ﻿ngiltere'de hemşire istifaları rekor düzeye çıktı

29 dakika önce

N﻿ick Triggle, BBC S﻿ağlık muhabiri

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İ﻿ngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri bünyesinde çalışan hemşireler arasında istifalar son zamanlarda rekor düzeylere ulaştı. Geçim sıkıntısı krizinin derinleşmesinin sorunu daha da büyüteceğinden kaygı duyuluyor.

Nuffield Trust adındaki düşünce kuruluşu tarafından BBC için yapılan çalışmaya göre geçtiğimiz bir yıl içerisinde toplam İngiltere'de 40 bini aşkın hemşire yani her dokuz hemşireden biri işinden istifa etti.

İ﻿stifa edenlerin çoğunun tecrübe ve bilgi birikimi yüksek ve daha yıllarca çalışabilecek durumdaki kişiler olduğuna dikkat çekildi.

B﻿u kadar çok istifa olması sağlık hizmetlerine katılan yeni hemşirelerin sayısındaki artışı neredeyse etkisiz hale getiriyor. Geçen yıl Haziran ayı itibariyle işe yeni alınan hemşire sayısı, ayrılanlardan sadece 4 bin fazlaydı.

F﻿akat Sağlık Bakanlığı'ndan bir sözcü ilerleme sağlandığını ve hükümetin İngiltere Sağlık Hizmetleri için koyduğu hemşire sayısını 50 bin kişi artırma hedefine şimdiden neredeyse yarı yarıya ulaştığını söyledi.

S﻿özcü Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin önümüzdeki yıllarda hemşire alımı ve var olan hemşirelerin gidişini durdurma konusunda hangi adımları atacağına ilişkin strateji belgesinin yakında yayınlanacağını da açıkladı.

'R﻿akamlar alarm zillerinin çalmasına sebep olacak kadar vahim'

H﻿emşire sayılarıyla ilgili araştırmayı yapan Nuffield Trust düşünce kuruluşundan Doktor Billy Palmer, hemşirelerin işlerini bırakmalarına sebep olan en önemli etkenler arasında artan stres ve iş ile özel hayat dengesinin bozulmasının bulunduğunu söylüyor.

A﻿slında emekli olmanın doğal bir şey olduğunu söyleyen Doktor Palmer, buna karşılık çalışma koşulları ve iş düzeni sorunlarının istifa nedeni olarak öne geçmeye başlamasının kaygı verici olduğunu kaydediyor:

"﻿Hemşireler sağlık hizmetlerinin düzenli olmasının çok önemli bir unsuru. Dolayısıyla bu durum alarm zillerinin çalmasına sebep olmalı."

N﻿uffield Trust tarafından yapılan çalışma Birleşik Krallık bünyesinde İngiltere dışında İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda sağlık hizmetlerinde de benzer sorunlar yaşandığını ortaya koyuyor.

'S﻿ağlık Hizmetleri'ni bırakıp kafe açtım'

A﻿manda Turpie Ulusal Sağlık Hizmetleri'nden istifa eden hemşirelerden biri.

Geçen yıla kadar L﻿eeds Üniversite Hastanesi'nde çocuk kanseri uzman hemşiresi olarak çalışıyordu.

İ﻿şin stresi ve özel yaşamını kötü etkilemesi nedeniyle istifa ettiğini söylüyor:

"﻿Tükenmiştim ve baktığım çocuklar ve ailelerine karşı görevimi iyi yapamadığını hissediyordum. Sanki bir makinadaki bir sayı gibiydim. Hiçbir zaman işten zamanında çıkamıyordum. Sık sık kendimi tuvalette ya da ev yolunda ağlarken buluyordum. Bir şeylerin değişmesi gerektiğini anladım. Sağlık Hizmetleri şu anda gerçekten çalışması çok zor bir yer. Bence çalışanların çoğu mutsuz."

B﻿u arada Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde yönetici düzeyinde çalışanlar da geçim sıkıntısı krizi derinleştikçe durumun daha da kötüleşebileceğini söylüyorlar.

Ulusal Sağlık Hizmetleri içindeki farklı kurumlarda çalışanlar, hizmet kullanıcılar ve bakanlık arasındaki iletişimde önemli rol oynayan Hizmet Sağlayıcılar (NHS Providers) tarafından hazırlanan bir raporda, e﻿nflasyonun rekor düzeylere ulaştığı bir dönemde ücret artışlarının bunun çok altında olmasının hemşireleri ve diğer sağlık çalışanlarını, istifa etmek, ikinci bir işte çalışmak, bazı öğünleri yememek veya emeklilik primlerini ödemeyi durdurmak gibi zor kararlarla karşı karşıya bıraktığı kaydediliyor.

Bu kuruluştan Miriam Deakin "Acı gerçek şu ki internet alışveriş siteleri ya da süpermarketlerde çalışarak daha fazla para kazanabiliyorlar" diye konuştu.

U﻿lusal Sağlık Hizmetleri'nin, personel sıkıntısı bakımından bıçak sırtı bir noktaya geldiğini söyleyen Deakin bu sebeple sıra bekleyen hastalara da hizmet verilemediğini kaydetti.