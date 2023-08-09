Fransa'da protestolar sırasında ölen motokurye ile ilgili olarak beş polis gözaltına alındı

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Yazan, Sean Seddon

Unvan, BBC News

bir saat önce

Fransa'da bu yaz ülkeyi sarsan protesto gösterileri sırasında motorlu kurye Mohamed Bendriss'in ölümüyle ilişkili olarak Marsilya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli beş polis memuru gözaltına alındı.

27 yaşındaki Bendriss 1 Temmuz'da Marsilya'daki gösteriler sırasında yaşanan çatışmalar sırasında kalp krizi geçirerek ölmüştü.

Yapılan otopside Bendriss'in polis tarafından kullanılan bir silahla vurulduktan sonra ölmüş olabileceğinin ortaya çıkması üzerine, seçkin bir çevik kuvvet polis birimine mensup polisler hakkında soruşturma açıldı.

Ailesi, Bendriss'in olayların ortasında kaldığını, gösterinin parçası olmadığını söylüyor.

Fransa'yı baştan başa saran protesto gösterileri, 27 Haziran günü, Paris'in banliyölerinden Nanterre'de bir trafik kontrolü sırasında, 17 yaşındaki Nahel M'nin polis tarafından açılan ateşle öldürülmesi üzerine başlamıştı.

Bir çok yerde göstericilerle polis ve kalabalık arasında yaşanan çatışmalarda yüzlerce kişi yaralanmış ve gözaltına alınmıştı.

Marsilya da bu bölgelerden biriydi. Fransız savcılar, otopside, Mohamed Bendriss'in göğsünde, polis tarafından bu tür olaylarda kullanılan ve büyük plastik mermiler atan bir silahla vurulmuş olduğuna işaret eden izler bulunduğunu söylediler.

Plastik ya da köpüklü patlayan mermiler atan bu silahlar "öldürücü olmayan" kategorisinde ama ciddi yaralanmalarla bağlantılı görülen bu silahların yasaklanması gerektiğini söyleyen gruplar uzun zamandır kampanya yürütüyorlar.

Evli ve bir çocuk babası olan Bendriss'in mobiletini kullandığı esnada bu silahla vurulduktan sonra kalp krizi geçirmiş olduğu düşünülüyor.

Hamile eşini temsil eden bir avukatın Fransız medyasına verdiği yazılı açıklamada, Bendriss'in hiçbir şiddet olayına karışmadığı kaydediliyor.

Bir kişi de gözünü kaybetti

Marsilya polisi hakkında Bendriss'in otopsi raporu açıklanmadan önce başlamış bir soruşturma zaten vardı.

Olaylar sırasında ismi Hedi olarak verilen 22 yaşındaki bir Kuzey Afrikalı göçmen de polisin kullandığı silahların hedefi olmuş, kafatası parçalanmış ve bir gözünü kaybetmişti.

Savcılık bu kişinin de 21 Temmuz günü polis tarafından plastik mermi ile vurulduğunu açıkladı.

Bu olayla ilgili de dört polis hakkında soruşturma yürütülüyor. Nadir bir gelişme bu polislerden birinin dava açılana kadar tutuklu kalması kararı oldu. Bu, Fransız polis teşkilatı içinde bir tartışma yarattı.