Adana: 'Her şeyimiz çöktü, elimizde sadece bir anahtarımız kaldı'

Yazan, Fundanur Öztürk

Unvan, Adana

10 Şubat 2023, 14:11 +03 Güncelleme 12 dakika önce

Adana’da Süleyman Demirel Bulvarı ve Turgut Özal Bulvarı arasında kalan bloklarda birbirine birkaç metre yakınlıkta onlarca bina ayakta kalırken, 13 katlı Özgür Apartmanı ve Mete Apartmanı yıkıldı. Özgür Apartmanı’nda dört kişi hayatını kaybetti.

25 yıllık Özgür Apartmanı’nın önünde enkaz kaldırma işlemleri sürerken, çevrede bulunan kalabalığın gündeminde aynı soru bulunuyor: Neden bu iki apartman?

Apartman sakinleri, Özgür Apartmanı’nın gece saatlerinde gerçekleşen ilk depremde değil, öğle saatlerindeki ikici depremde yıkıldığı için binadaki can kaybının görece az olduğunu söylüyor.

Yıkılan binadan sağ kurtulan Emine Özer ve ailesi, “Eğer ilk depremde yıkılmış olsaydı, hepimiz giderdik” diyor. Emine Özer, “Biz gece çıktık, bir daha da girmedik. Her şeyimiz çöktü, elimizde sadece bir anahtarımız kaldı” diye anlatıyor.

Fotoğraf altı yazısı, Hasan ÖZer

Enkazdan çıkarılan eşyalar arasında aile fotoğraf albümlerini bulan Hasan Özer kısa bir an sevinerek, “Sadece neden bizim binanın yıkıldığını bilmiyorum, acaba çürükten mi yapıldı? Şu an bir kendimiz kalmışız, bir de Allah’ımız. Şu ana dek herhangi bir yardım görmedim, geliyor diyorlar, nerede dağıtıldığını bilmiyoruz” diyor.

Fotoğraf altı yazısı, Özer ailesinin enkazda bulduğu fotoğraf albümü

Apartman sakinlerinin ve blokların bekçisinin verdiği bilgiye göre, yıkılan binalarla ayakta kalanlar aynı dönemde aynı müteahhit tarafından yapılmış olsa da bazı apartmanların Özgür Apartmanı’ndan farklı olarak 99 depreminden sonra “güçlendirildiği” ifade ediliyor.

Yıkılmayan ancak hasar gören komşu binanın sakini Mahmut Menteş, her gün kısa aralıklarla binaya girip, birkaç parça eşyalarını alıp hemen geri çıktıklarını anlatıyor:

“Bakanlığın gelip binamızda hasar denetimi yapmasını bekleyeceğiz, şu anda ailelerimizle kalıyoruz. Her gün gelip birer torba eşyamızı alıp hemen geri çıkıyoruz.”