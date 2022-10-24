Ukrayna İstihbaratı Başkanı: Rus güçleri Herson'u savunmaya hazırlanıyor

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30 dakika önce

Ukrayna istihbaratının başkanı Rusya’nın işgal altında tuttuğu ülkenin güneyindeki stratejik açıdan önemli Herson kentine ek birlikler gönderdiğini ve kenti savunmaya hazırlanıyor olabileceğini söyledi.

Ukrayna daha önce bazı Rus birliklerinin kentten ayrılıyor olabileceğini söylemişti.

Rusya, Herson kentini savaşın ilk günlerinde gele geçirmişti, ancak şimdi Ukrayna güçlerinin Dinyeper Nehri boyunca ilerlemesi nedeniyle baskı altına girdi.

Kentteki Rus makamları, binlerce sivile kenti terk etmeleri talimatı verdi.

Ukrayna İstihbaratı Başkanı Kirilo Budonov bunu bir “istihbarat operasyonu” iye tarımladı ve Ukrayinska Pravda internet sitesine yaptığı açıklamada Moskova’nın “her şeyin kaybedildiği havasını yaratmaya çalıştığını” ifade etti.

Budonov Rus Ordusu’nun bölgeye ek birlikler yolladığını ve sokakları savunma için hazırladığını ifade etti. Budonov, kent sakinlerinin tahliyesinin de kentin Ukrayna’nın eline geçmesi halinde durumu kurtarmak için bir hile olduğunu savundu.

Kiev yönetimi daha önce, işgal güçlerinin çıkmaya hazırlandığını söylemişti. Ancak Budonov, “Çıkış hazırlığı yapmıyorlar” dedi.

BBC, cephedeki hareketleri bağımsız kaynaklardan doğrulatamadı.

Ancak Rus birliklerinin savunma hazırlığı yaptığı bilgisi, gelecek haftalarda bölgede şiddetli çatışmaların yaşanması ihtimalini artırıyor.

Ukrayna birlikleri, Ekim başından bu yana Herson’a doğru ilerliyor. Ukrayna Ordusuna göre bölgede 12 bin dolayında kişinin yaşadığı 90 civarında köy ele geçirildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, B﻿inlerce kent sakini tahliye edildi.

Herson’da Rusya’nın atadığı yetkililer, bir milis gücünün kurulduğunu ve erkeklerin bu güce katılma “fırsatının” bulunduğunu duyurdu.

Ancak Odesa’daki Ukrayna Ordusu Sözcüsü Serhiy Bratchuk, bunun erkek kent sakinlerinin Rus Ordusu tarafından zorunlu askere alınmasının örtülmesi için gündeme getirildiğini savundu.

Herson’un ele geçirilmesi Rusya için büyük bir gerileme anlamına gelebilir.

Kent, Rusya lideri Putin’in sözde referandumların ardından ilhak ettiği dört bölgeden birinin başkenti.