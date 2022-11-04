Kyrie Irving, Yahudi karşıtı belgeselin linkini paylaştığı için özür diledi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kyrie Irving

4 Kasım 2022, 13:42 +03 Güncelleme 6 dakika önce

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets'in yıldız oyuncularından Kyrie Irving, Yahudi karşıtı olduğu için eleştirilen 2018 yapımı bir belgeselin linkini paylaştığı için özür diledi. Takımı Brooklyn Nets, Irving’e, basın toplantısında "Yahudi karşıtı olmadığını" açıkça söylemeyince 5 maç ceza vermişti. Nets'in sahibi Joe Tsai ve NBA yönetimi de Irving'i kınamıştı.

Kyrie I﻿rving, I﻿nstagram hesabından yaptığı açıklamada, "neden olduğu kırgınlık ve acı için çok üzgün olduğunu", bundan ders çıkardığını söyledi.

I﻿rving asla Yahudilerin kültürel tarihine saygısızlık etmek ya da nefret söylemini korumak gibi bir niyeti olmadığını belirtti.

Irving'in Twitter hesabında paylaştığı 2018 yapımı "İbranilerden Zencilere: Siyah Amerika'yı Uyandır" adlı belgeselde siyahi karşıtlığının Yahudilik’teki Talmud kitabının öğretilerinden takip edilebileceği iddia ediliyor ve Yahudiliğin şeytan ile bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

Yıldız oyuncu, takımdan uzaklaştırıldığı süreçte kulüpten herhangi bir ödeme alamayacak. Bu ceza, Irving’e maç başına yaklaşık 252 bin dolara mal olacak.

B﻿rooklyn Nets, Irving'in paylaşımının Yahudiler üzerinde yarattığı kötü etkinin sorumluluğunu aldığını ve orijinal tweeti sildiğini açıkladı.

Nets ve Irving, her tür Yahudi karşıtlığıyla mücadele eden sivil toplum kuruluşu İftira ve İnkârla Mücadele Birliği'yle (ADL) birlikte çalışacaklarını açıkladı.

K﻿ulüp ve 7 kez NBA'de All-Star seçilen 30 yaşındaki yıldız oyuncu, nefret ve hoşgörüsüzlükle mücadele eden kurumlara 500'er bin dolar bağışlayacak.

ADL, Irving'in bağışını "vicdanen kabul edemeyeceğini" açıkladı.

Y﻿ahudi karşıtı olmadığını söylememişti

Kyrie I﻿rving, paylaşımın ardından Perşembe günü düzenlenen bir basın toplantısında, Yahudi karşıtı düşünceleri olup olmadığında, filmi ve verdiği mesajı kınamamış, "Her türlü insana saygım var ve kucaklıyorum" demişti.

Gazetecileri, yanıtının açık olmadığı şeklindeki sözleri üzerine, "Geldiğim yeri biliyorsam Yahudi karşıtı olamam" diye konuşmuş ancak bu cevap da tatmin edici bulunmamıştı.

Irving bunun üzerine Perşembe günü yeni bir açıklama yapmış, "Belgeselde yer alan nefret söyleminden zarar gören Yahudi kardeşlerimin yaşadığı sürece odaklanmak yerine haksız yere Yahudi karşıtı olarak damgalandığım için duygusuz davrandım" demişti.

Twitter'dan engellenen ünlü rap şarkıcısı Kanye West ise Y﻿ahudi karşıtı söylemleri nedeniyle Irving'e destek mesajları gönderenler arasındaydı.