Gazetecilere gözaltı: Evrim Kepenek ve Sibel Yükler dahil 4 gazeteci gözaltına alındı

Kaynak, Bianet

25 Temmuz 2023, 13:32 +03 Güncelleme 26 dakika önce

Gazeteciler Evrim Kepenek, Sibel Yükler, Delal Akyüz ve Fıratcan Aslan gözaltına alındı.

Bianet Kadın ve LGBTİ+ hakları editörü Evrim Kepenek’in evine polis baskın yaptı.

Beyoğlu Polis Karakolu Güvenlik Şube’ye bağlı polisler, öğlen saatlerinde Kepenek’in Çukurcuma’daki evine gitti.

Bianet'in haberine göre, avukatın gelmesini beklemeyen polisler, muhtarın gelmesiyle kameralar eşliğinde evde arama yaptı.

Polisler, aramanın ardından ifadesini almak üzere Kepenek'i emniyete götüreceklerini belirttiler. Polis, Kepenek'in hangi konuda ifade vereceğine dair bilgi vermedi.

Polisler, bir saat süren aramanın ardından Kepenek'i plastik kelepçe takarak gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesine dair ise bilgi verilmedi.

Öte yandan bugün sabah saatlerinde gazeteciler Sibel Yükler Ankara'daki evinde, Delal Akyüz İzmir'de, Fıratcan Arslan ise Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Yükler ile Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Delal Akyüz ve Fırat Can Arslan'ın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

T24 editörü Sibel Yükler'in de, evine bu sabah saat 05.00 sularında baskın düzenledikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüğü bildirildi.

Evinde arama yapan polis Yükler'in hangi konuda ifade vereceğine dair ise bilgi vermedi.

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Onlarca tutuklu gazetecinin dosyasını kamuoyuna duyuran ve dosyaların haberlerden ibaret olduğunu ortaya koyan gazeteci @sibelyukler sabaha karşı evine yapılan operasyonla gözaltına alındı” sözleriyle tepki gösterdi.