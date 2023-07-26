Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi

Kaynak, dha Fotoğraf altı yazısı, Tanju Özcan

26 Temmuz 2023, 15:04 +03 Güncelleme 22 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiden ihracına karar verdi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca kesin çıkarma cezası verilmiştir" denildi.

Tanju Özcan ihraç kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu.

Özcan "Başarısız Bay Kemal 12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK’ya beni partiden ihraç ettirtti," dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Özcan'ı Haziran 2022'de "kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.

Tanju Özcan'ın 16 Mayıs'taki belediye meclisi toplantısında AKP'li meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri nedeniyle disipline sevki kararlaştırılmıştı.

Özcan, seçimlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine yönelik eleştirilerinin dozunu da artırmıştı.

İhraç süreci

Tanju Özcan'ın 16 Mayıs 2022'deki belediye meclisi toplantısında el kaldıran AKP'li meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" sözleri kamuoyunda tepki çekmişti.

Bir yıl partiden uzaklaştırma cezası alan Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.

Özcan, uzaklaştırma cezası bitince Haziran 2023'te partiye geri dönmüştü.

Çınar, olayın ardından koruma kararı aldırmıştı.

Özcan, bir süre sonra tedbir kararının kaldırıldığını açıklamış, sosyal medya hesabından "Evli barklı adamım, dedim diye Bolu 1. Aile Mahkemesi'nce verilen ihtiyat-i tedbir kararı, Bolu 2. Aile Mahkemesi'nce kaldırılmıştır" ifadelerini paylaşmıştı.

Temmuz 2021'de de Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanju Özcan hakkında yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağına dair açıklamaları nedeniyle 'görevi kötüye kullanma' ve 'nefret ve ayrımcılık' suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Bolu Belediye Başkanı tavrında ısrar etmiş ve "Geri adım atmayacağım, fazlasını da yapacağım" demişti.

Tanju Özcan, CHP Bolu Milletvekiliyken 31 Mart 2019'deki yerel seçimlerde Bolu Belediye Başkanı seçilmişti.