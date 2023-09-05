ABD: Kuzey Kore lideri Kim, Putin’le silah ticaretini görüşmek için Rusya’ya gitmeyi planlıyor

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BBC’nin ABD’deki ortağı CBS’e konuşan bir ABD’li yetkili, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un bu ay Rusya’ya giderek Vladimir Putin’le silah ticaretini görüşmeyi planladığını söyledi.

Yetkiliye göre gündem, Kuzey Kore’nin Ukrayna’daki savaşta kullanılmak üzere Rusya’ya silah sağlaması olacak.

New York Times’a konuşan kaynaklar ise Kim’in zırhlı treniyle yolculuk yapmayı planladığını, bu yüzden Rusya’nın doğu yakasındaki Vladivostok kentinin tercih edilebileceğini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, silah satışının gerçekleşmesi durumunda Kuzey Kore’ye yaptırımların artacağını söyledi, “Kuzey Kore’nin daha önce yaptığı açıklamalara sadık kalarak Rusya’ya silah satmamasını talep ediyoruz” dedi.

Beyaz Saray kısa süre önce iki ülke arasındaki silah ticareti görüşmelerinin “aktif bir şekilde ilerlediğini” söylemişti.

Bu, pandemiden beri Rus yetkililerin Kuzey Kore’ye ilk ziyareti olmuştu.

Everard “Kim Jong Un kişisel güvenliği konusunda tam bir paranoyak” dedi ve ekledi:

“Ne zaman nerede olacağını gizlemeye büyük önem veriyor ve Putin’le görüşmek için Vladivostok’a gideceği bilgisi basına sızdıysa bunu iptal etmedi daha büyük ihtimal.